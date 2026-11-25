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L'Anglais Anthony Gordon, joueur du FC Barcelone, a détrôné le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Karim Benzema, deux anciennes stars du Real Madrid, en Ligue des champions, grâce à son doublé face au club azerbaïdjanais de Sabah.

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Le FC Barcelone se déplaçait ce mercredi sur la pelouse de Sabah, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Gordon a ouvert le score pour le Barça à la 31e minute : son coéquipier allemand Karim Adeyemi a adressé un centre, le ballon a rebondi sur la main du gardien avant de lui parvenir, et il l'a poussé au fond des filets.

De la même manière, l'international anglais a inscrit le deuxième but à la 51e minute : l'attaquant brésilien Gabriel Jesus a décoché une frappe puissante, repoussée par le gardien de Sabah, et le ballon est arrivé devant lui face au but pour qu'il le loge dans les filets.

Gordon atteint ainsi les 15 contributions décisives en Ligue des champions sur l'ensemble de sa carrière, avec Newcastle United et le FC Barcelone, soit 13 buts et deux passes décisives.

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Sur ces 15 contributions, 11 ont été réalisées lors de matchs disputés à l'extérieur, avec 10 buts et une seule passe décisive.

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Fait étonnant, 6 des 10 buts inscrits à l'extérieur en Ligue des champions par l'attaquant anglais l'ont été précisément en Azerbaïdjan.

Gordon avait marqué 4 buts avec Newcastle United contre Qarabağ en février dernier, avant son doublé avec le FC Barcelone face à Sabah ce mercredi.

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Anthony Gordon devient ainsi le premier joueur de l'histoire à inscrire 6 buts à l'extérieur dans un même pays au cours de la même année civile en Ligue des champions, selon le compte de statistiques « MisterChip ».

L'attaquant anglais devance ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo, auteur de 5 buts avec le Real Madrid en Turquie en 2013, ainsi que l'attaquant français Karim Benzema, qui avait marqué le même nombre de buts avec le club merengue en Angleterre en 2022, et le Brésilien Luiz Adriano, auteur de 5 buts avec le Shakhtar en Biélorussie en 2014.

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Par ailleurs, Gordon devient le troisième joueur à inscrire 6 buts lors de deux déplacements consécutifs dans un même pays dans la compétition européenne, après l'ailier allemand Serge Gnabry avec le Bayern Munich, lors de deux déplacements en Angleterre en 2019 et 2020, et l'attaquant polonais Robert Lewandowski, lors de deux déplacements en Serbie en 2019 et 2024.

Selon le compte de statistiques « StatMuse », Gordon est désormais le troisième meilleur buteur des deux dernières éditions de la Ligue des champions avec 13 buts, derrière le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, auteur de 21 buts, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, qui en a inscrit 18.

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D'après le réseau de statistiques « Opta », Gordon est devenu, grâce à ses six buts en Azerbaïdjan, le joueur anglais ayant inscrit le plus de buts à l'extérieur dans un même pays dans l'histoire de la Ligue des champions.