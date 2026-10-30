L'Atlético Madrid s'apprête à rivaliser avec son homologue le FC Barcelone pour s'attacher les services de l'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United.

Le journal AS a rapporté que la relation entre Lisandro et son club anglais s'était fortement détériorée, atteignant son point le plus bas, à la suite des déclarations qu'il a faites après le match face à l'Atlético Madrid.

Dans ce contexte, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid intègrent le joueur argentin dans leurs plans d'avenir, son contrat expirant à l'été 2027, ce qui ferait de lui une recrue gratuite lors du prochain mercato estival.

Un important départ collectif est attendu à Manchester United dès l'été prochain, et Lisandro figure parmi les noms cités sur la liste des partants.

Il ne semble pas que le club anglais ni le joueur argentin soient disposés à activer la clause de prolongation du contrat d'une saison supplémentaire ; une possibilité de lui chercher une porte de sortie dès le mois de janvier prochain est même envisagée, mais cela dépendra des offres qui parviendront à United.

Malgré la période difficile que traverse le club, Martínez fait partie des rares joueurs dont la valeur marchande n'a pas été affectée négativement, puisqu'elle s'élève à 45 millions d'euros, selon le site Transfermarkt.

L'Atlético Madrid et le FC Barcelone s'apprêtent tous deux à profiter des turbulences que connaît Manchester United pour recruter le joueur.

Cristian Romero, la star de l'Atleti, ne s'est pas contenté d'exprimer son admiration pour son compatriote : il lui a apporté un soutien clair en vue d'un transfert à l'Atlético Madrid, lors d'un entretien sur la chaîne YouTube des frères Idol.

Il a affirmé de manière catégorique : « Lisandro Martínez. Y a-t-il un joueur que j'aimerais intégrer à mon équipe ? Lisandro Martínez. »

De plus, Lisandro est un vieux rêve pour la direction de l'Atlético Madrid, son nom figurant sur la liste des joueurs convoités par le club depuis plusieurs saisons. Il correspond aux exigences du projet encore en construction, tant sur le plan technique qu'économique.

Quant au FC Barcelone, il étudie la situation du joueur avec une certaine prudence. Le club considère le défenseur argentin comme un joueur solidement installé au plus haut niveau du football, vainqueur de tous les titres avec la sélection de son pays, et surtout, susceptible d'être disponible sans contrepartie financière importante.

En Italie, le nom de Martínez circule dans les couloirs des clubs de l'Inter, de la Roma et de Côme, comme l'une des options envisagées pour renforcer leurs lignes défensives, notamment dans le cas de Côme, dirigé par Cesc Fàbregas, qui perdra les services de Jacopo Ramon l'été prochain.