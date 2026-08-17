De la Premier League : Barcelone passe à l'action dans les prochaines heures pour recruter le remplaçant d'Alvarez

Le FC Barcelone se prépare à agir rapidement dans les prochaines heures pour recruter le Suédois Viktor Gyökeres, attaquant d'Arsenal, afin de compenser le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Selon le journal Sport, qui cite l'émission El Chiringuito, et plus précisément le journaliste José Álvarez, le Barça va sonder le joueur suédois en vue de le recruter.

Julián Álvarez, la star de l'Atlético de Madrid, reste la priorité absolue du Barça, mais le club catalan se tient prêt à activer une option alternative si aucune avancée n'est réalisée dans le dossier Julián.

Gyökeres a terminé la saison dernière avec 21 buts inscrits toutes compétitions confondues avec Arsenal, des chiffres qui n'ont pas empêché ses performances de susciter quelques doutes. Le Suédois n'a pas réussi à transposer à Arsenal l'impact offensif qu'il affichait avec le Sporting Lisbonne.

Il a également connu des périodes durant lesquelles il n'était pas un titulaire indiscutable, bien que le club anglais ait déboursé près de 70 millions d'euros pour le recruter.

La preuve que l'entraîneur Mikel Arteta a des doutes au sujet de l'attaquant suédois, c'est qu'Arsenal a manifesté un véritable intérêt pour recruter Álvarez. Le club londonien s'est toutefois heurté au refus du joueur, qui a déjà connu une expérience dans le football anglais et souhaite évoluer au Barça.