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Abdelmawgood Samir
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De la Fuente surprend tout le monde avec 9 changements dans la composition de l'Espagne

Espagne vs Tchéquie
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Il ne reste plus que Yamal et Pau...

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a procédé à de larges changements dans son onze de départ pour affronter la Tchéquie en Ligue des nations, en alignant 9 nouveaux joueurs, ne conservant que Lamine Yamal et Baena de la précédente formation, dans une démarche marquée par plusieurs surprises au niveau des postes des joueurs.

La première apparition de Roberto au poste d'avant-centre a constitué la plus grande surprise de De la Fuente, aux côtés de la titularisation de Fresneda au poste d'arrière droit, tandis que la formation a vu le retour de plusieurs éléments majeurs, au premier rang desquels Pedri, Dani Olmo, Rodri et Laporte.

Le technicien espagnol s'est également appuyé sur Le Normand en charnière centrale, pendant que Fran García occupait le poste d'arrière gauche, et David Raya a obtenu l'opportunité de garder les buts de la sélection, des changements qui reflètent la volonté de De la Fuente de remodeler l'équipe et de confier des rôles différents à plusieurs de ses joueurs.

Le onze de départ de l'Espagne se présentait comme suit :

David Raya ; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García ; Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena ; Roberto.

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