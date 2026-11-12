De la Fuente mise sur une nouvelle génération face à la Tchéquie en Ligue des nations

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L'équipe d'Espagne a dévoilé son onze de départ pour affronter la République tchèque dans le cadre de la Ligue des nations. Une composition jeune, audacieuse, qui ne connaît pas la peur, menée par une nouvelle génération désireuse de prouver que l'avenir de la Roja a déjà bel et bien commencé.

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En tête de la composition figurait la star Fermín López, comme pour résumer l'état d'esprit de toute la sélection espagnole avant le coup d'envoi, avec le slogan « Vamos España » qui a enflammé les réseaux sociaux en quelques minutes.

Voici la composition retenue par De la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne :

Gardien de but : Unai Simón.

Défense : Pedro Porro - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Marc Cucurella.

Milieu de terrain : Martín Zubimendi - Fabián Ruiz - Fermín López.

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Attaque : Álex Baena - Ferran Torres - Yeremy Pino.

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Le choix de ces noms n'avait rien d'un hasard, car le sélectionneur espagnol voulait faire passer un message : la sélection ne repose pas sur un seul nom, mais sur un collectif, et la porte est ouverte à quiconque fait ses preuves à l'entraînement et en match.

De plus, la présence de noms tels que Cubarsí, Huijsen et Fermín dans le onze de départ confirme que l'Espagne traverse une véritable phase de renouvellement, après que la nouvelle génération a réussi à décrocher les titres et à redonner au pays son prestige.

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La présence d'Unai Simón comme capitaine de l'équipe revêt une signification particulière, car le gardien chevronné n'est plus un simple portier, mais est devenu un leader sur le terrain comme en dehors, et une voix d'expérience au sein d'un groupe de jeunes pleins d'enthousiasme. De leur côté, Cucurella, Cubarsí et Huijsen forment une ligne défensive alliant puissance physique et capacité à construire l'attaque depuis l'arrière, ce qui est devenu une marque de fabrique du football espagnol moderne.

Au milieu, tous les regards seront tournés vers Fermín López, passé en peu de temps du statut de talent prometteur à celui de joueur incontournable dans son club comme en sélection. Sa capacité à relier les lignes, à se déplacer sans ballon et à frapper de l'extérieur de la surface en fait l'une des principales armes de l'Espagne dans ce match. À ses côtés, Zubimendi apportera l'équilibre nécessaire, tandis que Fabián apportera l'expérience et la sérénité dans la gestion du rythme de jeu.

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En attaque, Ferran Torres, Baena et Yeremy représentent une nouvelle génération d'ailiers rapides, qui ne cessent jamais de bouger et qui pressent la défense adverse dès la première seconde. La sélection espagnole devrait s'appuyer sur la possession, le pressing à la perte du ballon et un jeu rapide sur les côtés, afin de percer la défense tchèque, réputée pour sa solidité et son organisation.

Le match face à la République tchèque revêt une importance particulière en Ligue des nations, car il ne s'agit pas d'une simple rencontre de phase de groupes, mais d'un véritable test du caractère de la sélection et de sa capacité à gérer la pression. La République tchèque est en effet une équipe qui ne baisse pas facilement les bras, dotée d'un public fervent et d'un fort esprit combatif, mais l'Espagne aborde cette rencontre avec la confiance d'un champion et avec une génération qui veut écrire sa propre histoire.

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Cette composition est peut-être le début d'une nouvelle ère, une ère qui ne s'appuie pas sur le passé, mais qui regarde vers l'avenir. Une composition qui dit au monde : l'Espagne ne cesse de produire des talents, n'a pas peur de miser sur la jeunesse et ne connaît qu'un seul langage, celui de la victoire.