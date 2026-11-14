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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, s'est exprimé au sujet de la rencontre face à l'Angleterre, demain dimanche, un match qui désignera l'identité du leader du groupe, lequel disputera le match retour à domicile lors des quarts de finale de la Ligue des nations qui se tiendront en mars prochain.

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Le journal Marca a publié les déclarations du sélectionneur de la Roja lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « Nous n'allons pas aborder ce match pour faire match nul. Nous avons enchaîné 12 victoires consécutives, et nous voulons que la prochaine soit la 13e. Nous ne pensons qu'à gagner, et vous savez très bien à quel point j'aime le chiffre 13. »

Il a poursuivi : « La sélection espagnole a déjà bâti une ère particulière. Encore aujourd'hui, nous sommes la sélection ayant disputé le plus grand nombre de matchs sans défaite à l'échelle du football mondial. Mais nous ne nous contentons pas de ce que nous avons accompli. Nous avons une obsession permanente : considérer notre prochain match comme s'il s'agissait du dernier. Il nous reste encore une énorme marge de progression. »

Il a précisé : « Tous les joueurs sont dans un état idéal pour jouer aujourd'hui et s'entraîner demain. Le seul joueur qui ne sera pas présent aujourd'hui est Alejandro Grimaldo, en raison d'un malaise d'origine virale, et il ne participera pas aux entraînements. »

Au sujet de l'exclusion de 5 joueurs de la liste pour le match de demain, il a commenté : « Il s'agit de considérations sportives. Nous avons 28 joueurs dans la liste, alors que l'on n'est autorisé à n'en convoquer que 23. Tout le monde le comprend à l'avance. Nous abordons cela comme quelque chose de tout à fait normal. L'aspect le plus désagréable est de devoir les en informer ce soir. Mais ils le prennent avec naturel et le comprennent avec un respect total. »

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À propos de la disponibilité de Lamine Yamal, il a expliqué : « Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai dit que ce qui me dérange, c'est de ne pas dire la vérité. Je n'aime pas le mensonge ni l'absence de crédibilité et de vérité. »

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Il a insisté : « Yamal est dans une forme formidable. C'est une opération que nous répéterons de nouveau si cela s'avère nécessaire. Il s'est parfaitement rétabli. Hier, lui et Mikel Oyarzabal ont reçu un accueil formidable. Que puis-je dire ? Je suis extrêmement heureux que les choses se soient passées de cette manière, mais il n'y a rien d'autre. »

Il a ajouté : « Nous verrons si Yamal débutera le match comme titulaire (il rit), mais s'il est titulaire, cela signifie qu'il est prêt à jouer. Il est dans un état tout à fait idéal. »

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Il a souligné : « Yamal a beaucoup profité du fait de ne pas avoir disputé deux déplacements, et de rester loin du temps froid. Il est prêt à jouer sans le moindre problème. »

Le sélectionneur de la Roja a affirmé : « Nous ne pouvons pas jouer de la manière dont joue l'Angleterre, et l'Angleterre ne peut pas jouer de la manière dont nous jouons en Espagne. C'est l'un des meilleurs matchs que l'on puisse regarder au monde. »

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Au sujet de la motivation des adversaires lorsqu'ils affrontent l'Espagne, il a commenté : « Battre le champion du monde est le meilleur moyen d'ancrer l'idée que l'on est capable de devenir une grande équipe. Tous les adversaires disputent désormais les matchs contre nous avec une plus grande motivation, et avec davantage d'ardeur, d'élan et d'agressivité. »

Il a poursuivi : « L'Angleterre est-elle l'adversaire le plus difficile ? Les écarts sont extrêmement minimes entre la France, l'Angleterre et le Portugal. N'importe laquelle de ces sélections est capable de vous battre. Il n'existe pas d'écarts entre les sélections en tête du classement de la Fédération internationale de football. »

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Concernant l'entraîneur Thomas Tuchel et l'avertissement relatif à l'application du protocole de lutte contre le racisme, il a expliqué : « Vous pouvez dire à Tuchel qu'il n'y a pas de racisme en Espagne. Nous ne sommes pas racistes, exactement comme c'est le cas en Angleterre. »

Il a souligné : « L'Angleterre n'a remporté aucun titre international depuis 60 ans ? Il ne faut pas confondre la valeur et le prix. Les joueurs espagnols sont extrêmement bon marché. Ce sont les meilleurs joueurs du monde, et pourtant vous payez pour eux la moitié de ce que vous payez pour recruter un autre joueur en Angleterre. Chacun agit selon son monde et son marché, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Lorsque vous disposez de grands joueurs et que vous ne remportez pas de titres, vous commencez à douter d'être sur la bonne voie. »

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Il a ajouté : « Fermín López n'arrive toujours pas à marquer avec l'Espagne ? J'espère qu'il y parviendra, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas marqué non plus. C'est un joueur exceptionnel. Il vous offre de nombreuses solutions dans le jeu, la capacité à arriver dans la surface de réparation, et de la profondeur offensive. »