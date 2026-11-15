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Muhammad Sharaf Eldeen
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De la Fuente écarte 4 joueurs de la liste de l'Espagne pour le choc face à l'Angleterre

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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a arrêté sa liste définitive pour affronter l'Angleterre, ce dimanche en soirée au stade Metropolitano, dans la capitale Madrid, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Cela intervient après que le sélectionneur champion du monde a récupéré plusieurs éléments majeurs, absents lors de la dernière victoire face à la Tchéquie (2-0), décidant d'écarter 4 joueurs de la liste, aux côtés d'Alejandro Grimaldo, contraint de quitter le rassemblement en raison d'une grippe, selon le réseau « Cope » espagnol.

La liste des joueurs écartés comprenait Jorge de Frutos, attaquant du Rayo Vallecano, Roberto Fernández, joueur de l'Espanyol, le défenseur de Côme, Jacobo Ramón, et le gardien du Real Betis, Álvaro Valles, le technicien espagnol ayant préféré s'appuyer sur les noms les plus expérimentés pour la confrontation attendue face à la sélection anglaise.

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Le retour de Lamine Yamal et de Mikel Oyarzabal offre à De la Fuente des options supplémentaires dans le secteur offensif, après l'absence des deux joueurs lors du dernier match face à la Tchéquie.

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Yamal ne s'était pas déplacé à Prague, en raison de sa convalescence d'une blessure au genou, tandis qu'Oyarzabal était resté à Saint-Sébastien pour la naissance de son deuxième enfant.

Le duo a rejoint le rassemblement de la sélection à Madrid avant la confrontation avec l'Angleterre, devenant ainsi disponibles pour participer à la rencontre.

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L'Espagne a également récupéré les services de Nico Williams et d'Aymeric Laporte, absents lors du match face à la Tchéquie, ce qui s'est reflété dans les choix du sélectionneur pour la liste finale.

Le retour de Laporte en défense a entraîné la sortie de Jacobo Ramón, qui faisait partie des nouveaux visages de la liste de la sélection durant la trêve actuelle, tandis que Valles a retrouvé sa place en tant que quatrième gardien, se retrouvant ainsi hors de la liste consacrée au match, après avoir déjà été écarté de la confrontation face à la Tchéquie.

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Quant à De Frutos et Roberto Fernández, ils n'ont pas réussi à conserver leur place après le retour des options offensives majeures.

La liste a également vu Yamal porter le maillot numéro 10, avec lequel Víctor Muñoz était apparu lors du match face à la Tchéquie, tandis qu'Oyarzabal a récupéré le maillot numéro 21.

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La confrontation avec l'Angleterre revêt une grande importance dans les calculs du troisième groupe du premier niveau, l'Espagne abordant le match en tête avec 15 points, devançant de trois points la sélection anglaise, deuxième, ce qui rend la rencontre décisive dans la lutte pour la première place du groupe.

Un match nul suffit à la sélection espagnole pour s'assurer de terminer la phase de groupes à la première place, tandis que la sélection anglaise a besoin de la victoire afin d'égaler le total de points de son adversaire, la différence de buts dans les confrontations directes et d'autres calculs entrant en jeu parmi les critères de départage en cas d'égalité entre les deux sélections.

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L'Espagne avait battu la Tchéquie (2-0), dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, tandis que l'Angleterre s'était imposée face à la Croatie (2-1) lors de cette même journée.

Le match aller entre l'Angleterre et l'Espagne, au stade de Wembley dans la capitale britannique Londres, s'était terminé par une victoire spectaculaire des visiteurs (3-2) lors d'une rencontre à rebondissements.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

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Faits Marquants et Moments Forts

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