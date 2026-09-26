Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a déclaré que Lamine Yamal, la star du Barça, possédait tous les atouts pour être un joueur de classe mondiale pendant de longues années.

Dans son entretien avec The Athletic, de la Fuente a ajouté : « Yamal a beaucoup apporté à l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, même sans être au sommet de son niveau et de sa forme. »

Il a poursuivi : « Yamal sait désormais que même s'il n'est pas au top, il peut aussi aider le groupe, et cela représente déjà un bond qualitatif dans son processus d'évolution. »

Il a insisté : « Je peux vous dire que les gens ne connaissent pas le vrai Yamal. C'est un joueur formidable sur le plan collectif. C'est un coéquipier travailleur, et une personne qui rend la vie très facile à ceux qui l'entourent. »

Il a souligné : « Quant à ceux qui parlent de son ego, je ne comprends pas le sens négatif du mot ego. Nous avons tous un ego. Et tant que vous mettez cette ambition au service de l'objectif collectif de l'équipe, avoir de l'ego devient une chose magnifique. »

De la Fuente pourrait se retrouver dans une situation délicate, alors que l'Espagne s'apprête à disputer son premier match à domicile depuis le sacre en Coupe du monde, face à la Croatie dans la ville de Séville, au sud du pays, mardi prochain, dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations.

Il est probable que la Fédération espagnole de football organise une forme de manifestation de soutien à la ville de Ceuta durant ce match, après la crise liée à l'entrée de migrants marocains.

Le sélectionneur de l'Espagne a commenté : « Le football est un outil utile dans la société, mais quand la politique se mêle au football, et que le football se mêle à la politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que chacun d'entre nous doit rester dans son propre domaine. »

Il a poursuivi : « J'ai été dans une position qui me permet de connaître le sens de l'intégration et de la coexistence dans le football. En même temps, je ne pense pas qu'il soit juste que nous, en tant que personnes extérieures à la ville, allions donner des leçons à une ville comme Ceuta sur ces questions, étant donné que ses habitants ont historiquement vécu aux côtés de nombreuses cultures différentes de manière tout à fait naturelle et sereine. Ce n'est pas juste. Ce sont précisément eux qui devraient nous donner une leçon en la matière. »