De la Fuente déçoit à nouveau une star du Real Madrid

Les débuts de Carlos Espí sous le maillot de la sélection espagnole ont été reportés, après que Luis de la Fuente a décidé de l'écarter de la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la Croatie, ce mardi, dans la ville de Split, malgré sa convocation en urgence pour pallier la blessure de Ferran Torres.

De la Fuente a préféré maintenir Espí en dehors de la liste finale pour le match, obligeant l'attaquant du Real Madrid à continuer d'attendre sa première apparition avec l'équipe première, lui qui avait déjà manqué la récente rencontre face à la République tchèque.

Espí avait fortement attiré l'attention avec la sélection espagnole des moins de 21 ans, après avoir inscrit 5 buts lors de la large victoire contre Saint-Marin sur le score de 13-0, ce qui lui avait valu l'opportunité de rejoindre l'équipe première en l'absence de Torres, blessé.

De la Fuente continue de faire confiance à Roberto Fernández en pointe de l'attaque, le joueur ayant participé à la rencontre face à la République tchèque, avant que le sélectionneur ne conserve les mêmes choix face à la Croatie, tandis qu'Espí est resté en dehors des plans pour le deuxième match consécutif.

La liste de l'Espagne pour le match comprenait : Unai Simón, David Raya, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Sergio Bobel, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fresneda, Alejandro Grimaldo, Fran García, Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Oyarzabal, Lamine Yamal, Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Baena et Roberto Fernández.

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Du côté croate, la composition a été marquée par le retour de l'attaquant Ante Budimir en pointe, tandis que Mario Pašalić... Mario Pongračić est entré en défense pour pallier l'absence de son coéquipier Šmolčić.