De la cuisine au terrain : comment Mourinho a-t-il changé les règles de vie au Real Madrid ?

Le Portugais José Mourinho a imposé une série de nouvelles règles au sein du Real Madrid, touchant les différents aspects de la vie quotidienne des joueurs, de l'alimentation à la discipline, en passant par les programmes de récupération après blessure, dans le cadre de sa volonté d'imposer sa marque dès son arrivée au club.

Selon le journal espagnol AS, Mourinho est arrivé au Real Madrid et a étudié la situation au sein de la cité sportive de Valdebebas, avant de décider de procéder à de vastes changements, après avoir estimé que le système avait besoin de davantage de contrôle et de la mise en place de nouvelles règles portant sa marque.

Le journal a souligné que les joueurs bénéficiaient auparavant de toutes les facilités leur permettant d'organiser leur journée à leur guise, mais que l'entraîneur portugais a décidé de renforcer le contrôle, non seulement durant les entraînements, mais aussi sur tout ce qui entoure la vie du joueur, y compris l'alimentation, la récupération après blessure, et même le respect des horaires d'arrivée à Valdebebas.

AS a affirmé que ces règles ne sont pas appliquées par la seule fermeté, mais avec rigueur et conviction, Mourinho estimant que la construction de l'esprit de groupe constitue un élément essentiel de son projet. C'est pourquoi le club a publié une photo montrant l'ensemble des joueurs et des membres du staff technique en train de prendre un repas ensemble à Valdebebas, une scène qui n'était pas habituelle auparavant.

L'entraîneur portugais considère cette habitude comme un élément important du renforcement de la cohésion au sein de l'équipe, après l'avoir mise en pratique durant sa période au Benfica, avant de la transposer au Real Madrid.

AS a rapporté les propos de sources internes au club : « Il veut renforcer l'esprit de groupe et l'unité, et cela avance d'une manière enthousiasmante », tandis que d'autres sources ont affirmé que « l'ambiance est excellente », des messages qui sont très appréciés au sein du club après la fin de la saison dernière, marquée par de nombreuses tensions.

Les changements ont également concerné le dossier de l'alimentation, où le nutritionniste ne se contente plus de fournir des conseils, mais est devenu responsable de l'élaboration des menus du petit-déjeuner et des collations de manière obligatoire et prédéfinie.

Tous les repas ont été conçus pour servir la performance sportive, loin des choix personnels, alors qu'il existait auparavant une plus grande liberté.

Le journal espagnol a précisé que ces changements n'ont suscité aucun désaccord au sein du vestiaire, mais ont au contraire été accueillis avec satisfaction.

Concernant la discipline, le rapport a indiqué que la nouvelle politique de sanctions n'a pas rencontré de mécontentement de la part des joueurs, car elle ne repose pas sur des amendes financières, mais sur l'imposition d'entraînements individuels en salle de sport, à l'écart des entraînements collectifs.

Tous les joueurs sont tenus de se présenter à Valdebebas une heure complète avant le début de l'entraînement, et tout retard est sanctionné, sans exceptions ni distinction entre les joueurs.

Quant au dossier des blessures, la récupération se fait désormais au sein de Valdebebas, même en cas de recours à des entraîneurs personnels, les programmes étant exécutés matin et soir au sein de la cité sportive.

Il n'est plus permis de suivre des traitements externes, avec le maintien d'une coordination totale avec le club et son staff spécialisé dans la préparation physique.

AS a affirmé que le processus de récupération n'est plus une affaire individuelle, mais est devenu plus collectif et soumis à une supervision plus importante que jamais, dans le cadre de nouvelles habitudes par lesquelles Mourinho cherche à se débarrasser des pratiques antérieures qui ne lui plaisaient pas, partant de sa conviction que les exigences de discipline commencent avant même que le ballon ne se mette en mouvement, et se renforcent sous sa direction.