La relation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone connaît une transformation radicale, les deux clubs étant passés d'une rivalité acharnée qui s'est étalée sur plusieurs années à un partenariat étroit, à l'approche de leur confrontation attendue ce mardi, un spectacle footballistique exceptionnel au Parc des Princes.

Selon le quotidien espagnol « AS », les deux clubs sont devenus des partenaires inséparables au sein de l'Association des clubs européens, connue auparavant sous le nom d'Association des clubs européens professionnels, dont le Barça a repris part aux activités.

De même, la relation entre Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi, qui se sont échangé accusations et différends pendant des années, s'est muée en accolades, sur fond de spéculations sur la possibilité que le président du club catalan occupe le poste de vice-président de l'Association lors de l'assemblée générale prévue la saison prochaine, après le retour du Barça dans le giron de l'Union européenne de football.

La relation entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain avait atteint son point de rupture lors de la saison 2016-2017, alors que la concurrence entre les deux clubs se limitait auparavant à la tentative d'attirer certains joueurs, parmi lesquels le Brésilien Marquinhos.

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Mais le Barça a annoncé en novembre 2016 la fin de sa relation avec Qatar Airways, alors sponsor principal du club, et la signature d'un contrat avec la société Rakuten, grâce à l'amitié qui liait Gerard Piqué à Hiroshi Mikitani.

Bien que le président du Barça de l'époque, Josep Maria Bartomeu, s'inscrivît dans la continuité de la politique de Sandro Rosell, qui avait conclu l'accord de parrainage avec l'émirat du Golfe, il avait pris conscience du mécontentement des supporters du club face à ce partenariat et décidé d'y mettre fin. Cette décision n'a pas plu au Qatar, et par conséquent au Paris Saint-Germain.

La même saison a vu les deux équipes s'affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain écrasant le FC Barcelone, son hôte, sur le score de 4-0 au Parc des Princes, avant que le club catalan ne renverse la table lors du match retour au Camp Nou, signant une victoire historique sur le score de 6-1.

Nasser Al-Khelaïfi avait exprimé une vive colère envers ses joueurs, mais aussi envers la performance de l'arbitre Aytekin, déclarant : « Le résultat aurait dû être différent. »

L'été suivant, le journal « Mundo Deportivo » a publié une une intitulée « L'heure de Verratti est venue », après un accord conclu avec le milieu de terrain italien à Formentera, où Bartomeu passait également ses vacances.

Cette une a provoqué la colère d'Al-Khelaïfi, qui l'a reliée à une manœuvre du président du Barça, et qui ne s'est pas contenté de refuser au joueur l'autorisation de partir, mais a prolongé son contrat et lui a demandé de rompre sa relation avec son agent Donato Di Campli, lequel avait déclaré, dans une tentative de pression en faveur du transfert de son client : « Verratti est prisonnier de l'émir. »

Dans le silence, le Paris Saint-Germain préparait une riposte extrêmement douloureuse, puisqu'il a versé peu de temps après le montant de la clause libératoire figurant dans le contrat de Neymar, s'élevant à 222 millions d'euros, à l'issue de réunions secrètes avec le père du joueur à São Paulo et à Majorque.

Neymar était alors, sans aucun doute, l'un des meilleurs joueurs du monde et l'héritier évident de Lionel Messi au sein du Barça, et son départ a provoqué un immense choc pour le club catalan, en plus d'ouvrir la voie au déclin de son empire dans les années suivantes.

La guerre froide entre les deux clubs s'est poursuivie pendant des années, connaissant des épisodes moins intenses, dont le transfert de Xavi Simons, l'un des plus grands talents prometteurs de l'académie de La Masia, au Paris Saint-Germain en 2019.

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Mais le conflit a repris de plus belle en 2021, lors de la campagne électorale pour la présidence du Barça, lorsque sont parvenues à Laporta, encore candidat bien qu'étant le grand favori, des informations faisant état d'une manœuvre du club français pour recruter Messi.

Laporta a exploité ces informations pour comparer la philosophie des deux clubs, déclarant : « Nous sommes un club qui appartient à ses membres, tandis qu'eux sont un club qui appartient à un État. »

Il a également mis en doute la capacité d'Al-Khelaïfi à recruter la star argentine, ajoutant : « Je ne sais pas s'ils peuvent assumer le coût de cette transaction, car on m'a informé qu'ils subissent de lourdes pertes. »

En retour, Al-Khelaïfi a répliqué que le contrat de Messi expirait en juin et que le joueur était libre de négocier avec la partie de son choix, et l'affaire s'est finalement soldée, pour quelque raison que ce soit, par le transfert de la Pulga à Paris.

Cela avait été précédé d'une rencontre directe entre Laporta et Al-Khelaïfi au Parc des Princes, lors du premier déplacement du président du Barça au cours de son second mandat.

L'atmosphère était à ce point électrique que la tension était clairement palpable, et le conflit entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne s'est pas limité à Messi, mais s'est étendu à Lamine Yamal également, après que le club parisien a brandi en 2024 une offre de 200 millions d'euros pour le recruter.

On n'a jamais su avec certitude si l'offre était parvenue officiellement sur le bureau de Laporta, mais le président du Barça a reconnu que des informations lui étaient parvenues au sujet de l'intérêt de Paris pour le joueur, bien entendu par l'intermédiaire de son célèbre agent Jorge Mendes.

Tout a commencé à changer il y a un peu plus d'un an, lorsque Joan Laporta s'est peu à peu éloigné du projet de Super Ligue européenne. Le 8 octobre 2025, il a enlacé Nasser Al-Khelaïfi sur la terrasse de l'hôtel Cavalieri à Rome, la capitale italienne, où le président du Barça assistait au dîner de la soirée officielle de l'Association des clubs européens sur invitation de celle-ci, avant de décider de rester au sein de l'Association.

La poignée de main entre les deux hommes a constitué un tournant décisif, les deux clubs œuvrant depuis lors à renforcer leur relation, y compris dans les dossiers liés aux transferts de joueurs entre eux.

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En janvier 2026, Dro Fernández a rejoint Paris après la conclusion d'un accord avec le club français, une opération qui a figuré parmi les manœuvres ayant le plus contrarié Hansi Flick depuis sa prise en main du Barça, en raison de la place particulière qu'occupe le joueur aux yeux de l'entraîneur allemand.

Plutôt que d'entrer dans une nouvelle confrontation, Laporta et Al-Khelaïfi se sont entendus pour que le Paris Saint-Germain verse une somme légèrement supérieure pour l'opération, s'élevant à 8 millions d'euros au lieu de 6 millions, soit le montant de la clause libératoire, afin d'éviter d'afficher le moindre différend public entre les deux clubs.

Un scénario similaire s'est répété durant l'été, lorsque Luis Enrique a appelé Ferran Torres pour l'informer de son intérêt à le recruter, avant que le Paris Saint-Germain ne demande l'autorisation du Barça pour entamer les négociations, qui se sont soldées par un accord d'une valeur d'environ 50 millions d'euros.

Le Parc des Princes sera, ce mardi, le théâtre d'une nouvelle scène reflétant la grande transformation de la relation entre les deux clubs, Al-Khelaïfi et Laporta devant s'échanger une accolade dans la tribune principale, comme ils l'avaient fait à Rome il y a un an.

Après des années de conflit et de différends, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont devenus des amis proches.



