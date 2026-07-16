De la baignoire à la finale de la Coupe du monde… La photo emblématique de Messi et Yamal refait surface

Ce dimanche soir, tous les regards des amateurs de football seront tournés vers le stade « MetLife » de New York, où les sélections d’Espagne et d’Argentine disputeront la finale de la Coupe du monde 2026. Cette affiche historique marquera la première confrontation entre la légende argentine Lionel Messi et le jeune talent espagnol Lamine Yamal.

Cette affiche met en lumière un face-à-face générationnel entre une légende vivante et un prodige en devenir, séparés par 19 ans. mais ils partagent plusieurs points communs, à commencer par leur formation à la Masia du FC Barcelone et le port du mythique maillot numéro 10 blaugrana.

Bien que les deux hommes ne se soient jamais croisés sur un terrain en match officiel, leur première rencontre remonte à plusieurs années, quelques mois après la naissance du jeune Espagnol, sans que l’un ou l’autre ne soupçonne que cette image deviendrait l’un des clichés les plus célèbres de l’histoire du football.

Une photo de 2007 réunissant Messi et le jeune Yamal refait surface

Avant l’Euro 2024, le père de Lamine Yamal a exhumé ce cliché rare : on y voit Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, aidant à donner un bain à son fils de 5 mois, né le 13 juillet 2007.

Cette image, capturée par le photographe espagnol Juan Monfort en décembre 2007, Elle a ensuite été diffusée dans un calendrier caritatif édité en 2008 par la Fondation du FC Barcelone avec le soutien du journal catalan « Sport ». Plusieurs joueurs du club avaient alors pris part à une séance photo aux côtés d’enfants afin de collecter des fonds pour l’UNICEF et d’autres associations régionales.

Le petit Lamine Yamal, alors accompagné de sa mère Sheila Ibana, était bien loin d’imaginer qu’il deviendrait, quelques années plus tard, l’un des plus grands talents du football mondial, tout comme son aîné se muerait en légende vivante du sport.

Le photographe a découvert l’identité de l’enfant 17 ans plus tard

Le photographe Juan Monfort a confié au journal « The Athletic » en 2024 qu’il n’avait découvert l’identité de l’enfant que des années plus tard : le bébé aux côtés de Messi n’était autre que Lamine Yamal.

Monfort a confié : « C’est incroyable. À l’époque, personne n’aurait pu imaginer que cet enfant deviendrait un joueur d’une telle envergure. Personne ne savait non plus que Messi deviendrait la légende que nous connaissons aujourd’hui. Nous parlons de l’année 2007, alors qu’il n’en était encore qu’à ses débuts au FC Barcelone. »

Le photographe conclut : « Le destin joue un rôle important dans ce genre de choses ; la probabilité qu’un tel événement se produise était aussi faible que de gagner au loto. »

Monfort a expliqué que prendre cette photo n’avait pas été facile, déclarant : « J’ai dû faire de gros efforts pour que ça marche. Messi, alors très timide, se retrouva soudain avec un bébé dans une bassine d’eau. Les premiers instants furent tendus, mais la situation s’est détendue jusqu’à ce que la photo soit réussie.

Il souligne aussi le rôle clé de la mère de Lamine Yamal dans la réussite du cliché. L’identité de l’enfant ne sera révélée que des années plus tard, lorsqu’un collègue du journal « Sport » interroge le photographe au sujet de la photo.

Monfort raconte : « Un collègue m’a montré la photo et m’a dit : “C’est toi ?” J’ai confirmé. Il a alors précisé : “C’est Lamine, Lamine.” »

Il conclut en souriant : « C’est sans aucun doute la photo la plus célèbre que j’ai prise de toute ma vie. Que tout cela arrive, c’était comme gagner au loto. C’est une chance sur un million. »

Yamal : Messi est le meilleur joueur de l’histoire

Bien qu’il fût encore en couches au moment du cliché et ne garde aucun souvenir de cette rencontre, Yamal a grandi en admirant Messi, qu’il cite comme l’une de ses principales sources d’inspiration.

Dans des déclarations précédentes au journal « Mundo Deportivo », Yamal a affirmé : « Messi est le meilleur footballeur de l’histoire, mais aussi le meilleur sportif. Pour moi, ce n’est pas simplement un modèle parmi d’autres : tout le monde le respecte pour tout ce qu’il a accompli et pour l’exemple qu’il donne par ses actes, et j’espère suivre le même chemin. »

Dix-neuf ans après ce cliché barcelonais, Messi et Yamal s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, cette fois sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde.

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