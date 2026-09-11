Le Barça a trouvé deux nouvelles pistes pour augmenter ses revenus et poursuivre l'amélioration de la situation économique du club catalan, en concluant deux accords avec les sociétés Ohana Development et Babylon Park.

Le journal AS a indiqué que les deux accords conclus avec Ohana Development et Babylon Park doivent être ratifiés par les membres délégués lors de l'assemblée générale du Barça, prévue le 19 septembre courant, mais toutes les parties disposent déjà d'une partie des conditions des deux opérations, qui procureront au club des revenus récurrents pendant plusieurs années.

L'opération la plus importante sur le plan économique est celle signée avec Ohana Development, une société de promotion immobilière des Émirats arabes unis. L'accord comprend deux activités distinctes : d'une part, l'octroi d'une licence pour développer un projet résidentiel comprenant des zones commerciales, des espaces de loisirs et des unités résidentielles associées à la marque Barça aux Émirats arabes unis, avec le maintien de la présence de la marque du club catalan jusqu'en 2055.

D'autre part, il y a un contrat de sponsoring qui s'étend jusqu'en 2030 : le logo de la société apparaîtra à l'arrière des maillots des deux équipes premières masculine et féminine au cours des saisons 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030, mais pas en Ligue des champions.

Grâce à ces deux accords, le Barça pourrait obtenir 65 millions d'euros. Il percevra environ 40 millions au titre du contrat de sponsoring conclu pour trois saisons, tandis que le montant restant, de 25 millions d'euros, sera réparti à raison d'un million d'euros par saison, jusqu'en 2055.

Quant au second accord, il se déroulera au sein même du stade Spotify Camp Nou. La société Babylon Park, spécialisée dans l'exploitation de parcs de loisirs en intérieur, obtiendra une concession de longue durée pour développer un centre de loisirs familial aux couleurs du Barça à l'intérieur de l'enceinte.

Le contrat prévoit une licence d'une durée de 25 ans. Ce modèle revêt une grande importance pour le club catalan, car il ne se contente pas d'obtenir une contrepartie financière pour l'utilisation de son nom : l'accord prévoit également un minimum garanti de revenus pour le club, ainsi qu'une part des revenus générés par le centre de loisirs.

Cet accord avec Babylon Park s'inscrit dans la volonté du Barça d'exploiter le stade Spotify Camp Nou tout au long de l'année, et pas seulement les jours de match.

Les revenus du Barça ont dépassé le milliard d'euros, mais le club doit continuer à les augmenter pour honorer ses engagements financiers et financer les investissements liés au projet Espai Barça.

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