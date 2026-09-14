De l'avertissement à Zidane à l'allusion à Simeone : Mourinho ouvre le feu et lance une étrange question sur les penalties

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est présenté devant les médias à Valdebebas, et a lancé lors de sa conférence de presse une série de messages voilés qui semblaient s'adresser à plus d'une partie, sans nommer directement quiconque, à commencer par Diego Simeone, en passant par l'Atlético Madrid, le Barça, les arbitres et les médias.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Mourinho a entamé ses déclarations controversées en réponse à une question sur ses précédents propos concernant son besoin de 3 mois pour voir le Real Madrid tel qu'il le souhaite, avant de prononcer une phrase qui semblait être une critique voilée à l'encontre de Simeone, qui dirige l'Atlético Madrid depuis plus d'une décennie.

Mourinho a déclaré : « Si j'ai laissé entendre que je parlais de 3 mois, la réponse est non. Est-ce que je demande 10 mois et dix ans de plus ? », dans une allusion qui semblait clairement viser la longévité de Simeone à la tête de l'Atlético Madrid, sans citer l'entraîneur argentin par son nom.

Les messages de Mourinho ne se sont pas arrêtés là, puisque ses déclarations se sont étendues à la polémique arbitrale en Liga, après avoir conclu sa conférence de presse par une phrase courte mais lourde de sens, en disant : « Pas de questions sur les penalties ? Étrange, n'est-ce pas ? ».

L'allusion semblait liée aux deux penalties récemment accordés au Barça face à Levante et à l'Atlético Madrid face à la Real Sociedad, à un moment où Mourinho semblait prêt à évoquer le sujet, mais n'a pas reçu de question directe à ce propos.

L'entraîneur portugais s'est contenté de laisser son message en suspens, dans une allusion qui semblait viser l'Atlético Madrid, le Barça et les arbitres, et peut-être aussi les médias, sans entrer dans des détails supplémentaires sur les cas arbitraux.

Mourinho a également abordé le cas de Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, mais ses déclarations à son sujet s'inscrivaient dans le registre de la mise en garde, et non de la critique, lorsqu'il a été interrogé sur la situation de Tchouaméni et sur la possibilité qu'il rejoigne l'équipe de France durant la trêve internationale.

Mourinho a déclaré : « Je n'ai pas parlé avec Zidane, mais je pense que c'est un homme sensé et qu'il saura ce qui est le mieux pour lui. S'il décide d'entraîner la sélection, cela doit être pour les aider sans compromettre l'avenir du joueur ».

Il a ajouté : « J'ai une grande confiance dans le fait que Zidane saura gérer les choses correctement », affirmant qu'il fait confiance à la capacité du sélectionneur de l'équipe de France à prendre la décision appropriée concernant la participation de Tchouaméni, de manière à préserver le développement du joueur et à ne pas l'exposer à la fatigue.