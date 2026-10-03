De Jong adresse un message aux supporters du Barça, Yamal réagit

Frenkie de Jong, la star du Barça, poursuit son travail afin de retrouver la pleine forme, en vue d'un retour sur les terrains, après s'être blessé au ligament interne du genou lors de la Coupe du monde avec la sélection des Pays-Bas.

Le journal Sport rapporte que De Jong, qui pourrait s'entraîner avec ses coéquipiers après-demain lundi, a publié ce samedi, sur ses comptes de réseaux sociaux, une série de photos sur lesquelles il apparaît en train de s'entraîner seul dans la cité sportive Joan Gamper.

De Jong, qui pourrait rejoindre progressivement les entraînements collectifs à partir de lundi prochain, s'est entraîné seul dans la cité sportive pour préparer son retour sur les terrains.

Le joueur néerlandais a choisi de suivre un traitement conservateur et de ne pas recourir à la chirurgie, après sa blessure lors de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain a publié plusieurs photos sur ses comptes de réseaux sociaux, accompagnées d'un émoji représentant un alpiniste en pleine ascension.

De Jong a rapidement reçu le soutien de ses coéquipiers du Barça, qui se sont empressés de saluer son retour imminent sur les terrains.

Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gerard Martín, Pau Cubarsí et Dani Olmo ont tous commenté la publication du joueur néerlandais, qui n'a plus disputé de match depuis le 30 juin dernier.

Outre De Jong, Joan García, Roony Bardghji et Christensen poursuivent leurs programmes de récupération, même si le gardien est le plus proche de retrouver les entraînements collectifs.







