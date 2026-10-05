Gonçalo Ramos a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des trois derniers matchs avec sa sélection, le Portugal, tandis que João Félix a marqué trois buts et offert une passe décisive durant la trêve internationale actuelle, les deux hommes inaugurant ainsi une nouvelle ère pour le Portugal.

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo reste incertain, le nouveau Portugal dirigé par son sélectionneur Jorge Jesus, qui a remporté tous ses matchs et s'est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations, a trouvé de nouvelles options offensives.





Deux noms peut-être inattendus : Ramos, l'attaquant qui avait l'habitude d'être remplaçant au Portugal ou au Paris Saint-Germain, a rejoint Milan cet été pour 70 millions d'euros, tandis que João Félix, « écarté » des projecteurs médiatiques en Arabie saoudite, semble être « de retour », selon le journal espagnol « Marca ».

Jesus fait jouer la sélection portugaise en 4-4-2, et le duo de sentinelles Vitinha et João Neves demeure en place (avec l'intégration d'autres joueurs comme Palhinha et Rúben Neves), mais la principale différence réside dans la modification des positions des joueurs du milieu offensif.

Ramos est le nouveau repère de l'après-Cristiano, le numéro 9 du Portugal, accompagné de João comme deuxième attaquant jouissant d'une totale liberté offensive, tandis que Bruno Fernandes part de l'aile gauche, en quête de positions dans la profondeur, laissant tout le couloir ouvert aux montées en soutien de Nuno Mendes.

« Gonçalo Ramos, comme tous les attaquants, vit pour marquer des buts, et c'est ce qu'il a fait lors des quatre derniers matchs », tels sont les mots d'éloge de Jorge Jesus, qui avait été chargé d'offrir à Ramos sa première apparition avec Benfica, avant son transfert pour des millions de dollars au Paris Saint-Germain.

Dans le même temps, l'éclosion de João est également liée au sélectionneur portugais : il avait été son entraîneur la saison dernière à Al-Nassr, et João a inscrit 20 buts et délivré 13 passes décisives en 33 matchs de championnat saoudien, où l'équipe a été sacrée championne.

L'attaquant portugais lui-même le reconnaît : « Comme je l'ai toujours dit, mon poste est celui de deuxième attaquant. Si je joue à ce poste, mes chances de réussite seront bien plus grandes. »

Et Jesus de déclarer : « João Félix a joué pour les meilleurs clubs d'Europe, mais il n'a pas livré les prestations attendues de lui. Il a évolué à de nombreux postes différents, et je pense que les entraîneurs n'ont pas compris la meilleure manière d'exploiter ses qualités. »