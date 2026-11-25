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Le Real Madrid se rapproche d'un objectif qui lui échappe depuis l'instauration du nouveau format de la Ligue des champions. Le club merengue n'est plus qu'à un pas, ou presque, d'une place parmi les huit meilleurs de la phase de ligue, après avoir fait carton plein lors de ses cinq premiers matchs de la compétition.

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Le club merengue compte 15 points sur 15 possibles dans l'édition 2026-2027. Un bilan qui pourrait sembler normal pour le recordman des titres en Ligue des champions, avec 15 sacres, mais qui revêt cette fois une importance particulière : le Real Madrid n'a jamais réussi à terminer la phase de ligue parmi les huit premiers depuis l'adoption du nouveau format lors de la saison 2024-2025.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le Real Madrid n'a besoin, en théorie, que d'une seule victoire lors de ses trois derniers matchs pour s'assurer de manière quasi certaine une qualification directe pour les huitièmes de finale et éviter le barrage qualificatif pour ce tour.

Il reste trois rencontres au club merengue : deux à l'extérieur, face à Arsenal et au Chakhtar, ainsi qu'un match contre le LASK au stade Santiago-Bernabéu.

Avant la rencontre face à Eindhoven, José Mourinho avait insisté sur l'importance de récolter suffisamment de points pour éviter le barrage : « Les 12 points nous apportent de la sérénité… mais nous devons continuer, car nous ne voulons pas disputer le barrage. »

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Après sa victoire contre le club néerlandais, le Real Madrid a prolongé son départ parfait dans la compétition avec un cinquième succès consécutif.

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Mourinho connaît bien les affres du barrage

Mourinho a une raison supplémentaire d'insister sur l'importance de terminer la phase de ligue dans le top 8 : la saison dernière, il entraînait l'équipe qui avait envoyé le Real Madrid en barrage.

Le Benfica du technicien portugais avait en effet privé le Real Madrid d'une qualification directe lors de la dernière journée de la phase de ligue. Un match nul suffisait au club espagnol pour éviter le barrage, mais le gardien ukrainien de Benfica, Anatoliy Trubin, a marqué dans le temps additionnel, éjectant le Real Madrid des huit premières places et propulsant Benfica en barrage.

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Le tirage au sort a ensuite de nouveau opposé les deux équipes, dans une double confrontation marquée par de vives polémiques, notamment les insultes racistes dont Vinícius Júnior a été la cible de la part de Prestianni lors du match aller à Lisbonne.

Le Real Madrid avait abordé ce tour sous la direction d'Álvaro Arbeloa, après le limogeage de Xabi Alonso en janvier, consécutif à la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne.

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La saison dernière, le Real Madrid avait terminé la phase de ligue à la neuvième place, après trois défaites face à Liverpool, Manchester City et Benfica, ce qui l'avait contraint à passer par le barrage.

Une saison précédente encore plus difficile

La saison d'avant, sous la houlette de Carlo Ancelotti, le départ européen du Real Madrid avait été encore plus compliqué, avec trois défaites lors des cinq premiers matchs, face à Lille, Milan et Liverpool.

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Malgré trois victoires lors de ses trois derniers matchs, l'équipe n'avait pas pu faire mieux que la onzième place et s'était de nouveau retrouvée contrainte de disputer le barrage.

Cette fois-là, le Real Madrid était tombé sur le Manchester City de Pep Guardiola, mais il avait réussi à écarter le club anglais en s'imposant à l'aller comme au retour, avant d'affronter l'Atlético de Madrid au tour suivant, dans une confrontation tranchée aux tirs au but au milieu d'une vive polémique liée au double contact de Julián Álvarez.

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L'aventure européenne du Real Madrid s'était achevée cette saison-là face à Arsenal en quarts de finale, tandis que la saison dernière, il a été éliminé par le Bayern Munich, alors qu'il avait été plus proche d'atteindre les demi-finales face au club allemand que lors de sa confrontation contre Arsenal.

Un pas sépare le Real Madrid d'un repos jusqu'en mars

Désormais, le Real Madrid compte 15 points, ce qui le place dans une position très confortable par rapport à la plupart de ses concurrents.

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Une victoire supplémentaire rendrait la qualification du Real Madrid pour le top 8 quasiment acquise, ce qui offrirait à l'équipe une pause en Ligue des champions jusqu'au mois de mars, au lieu de disputer deux matchs supplémentaires en barrage.

L'intérêt de ce scénario ne se limite pas à la scène européenne : il donnerait au Real Madrid davantage de marge pour gérer son calendrier, allégerait la pression physique et mentale sur ses joueurs et lui offrirait un avantage supplémentaire dans la course au titre en Liga.

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Après deux saisons durant lesquelles le Real Madrid a dû passer par le barrage, la voie semble cette fois dégagée pour que le club merengue termine la phase de ligue parmi les huit meilleurs, ce qui ferait une différence importante dans ses plans pour la seconde moitié de la saison.