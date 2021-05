De Boer : "Van Dijk doit prendre une décision pour l'Euro"

Le sélectionneur néerlandais espère encore pouvoir compter sur Virgil van Dijk pour l'Euro, alors que le défenseur a repris l'entraînement.

Virgil van Dijk doit être le seul à décider s'il jouera à l'Euro 2020, selon Frank de Boer, qui espère toujours que le défenseur de Liverpool pourra faire partie de sa sélection finale des Pays-Bas.

Van Dijk a vu sa campagne 2020-21 cruellement écourtée après avoir été laissé avec une lésion des ligaments croisés du genou suite à un tacle de Jordan Pickford lors du match nul 2-2 du derby de la Merseyside contre Everton le 17 octobre.

Le défenseur a été opéré avec succès après le match avant de commencer un vaste programme de rééducation, et bien qu'on ne sache pas encore quand il sera apte à revenir, De Boer reste optimiste quant à sa disponibilité pour le Championnat d'Europe.

"Je pense qu'il doit décider, c'est sa carrière, a déclaré le sélectionneur néerlandais à ESPN. Je peux imaginer qu'il est dans un dilemme. Peut-il signifier quelque chose pour les Oranje ? J'espère qu'il a fait des pas de géant dans sa rééducation."

Klopp a insisté sur le fait qu'il veut que Van Dijk participe à l'Euro, mais il est sceptique quant à ses chances étant donné qu'il aura très peu de temps pour construire une quelconque forme en compétition.

"Le genou de Virgil. Je ne veux pas le retenir, mais vous ne pouvez pas non plus le forcer", a déclaré le patron des Reds au début du mois.

"Si vous voulez jouer dans un tournoi, vous devez vous entraîner avant, un entraînement de football correct - et pas une semaine avant, mais des semaines avant.

"Vous ne pouvez pas, après 10 ou 11 mois d'arrêt, vous entraîner pendant une semaine et ensuite jouer au football, ce n'est tout simplement pas possible. Cela ne devrait pas être possible. Personne ne le retient, je peux le promettre à tous les Hollandais. Mais vous ne pouvez pas le forcer, et nous ne le ferons pas."

Van Dijk va sans doute ronger son frein pour revenir sur le terrain dès que possible, mais il est peu probable que Liverpool prenne des risques après avoir investi autant de temps et d'efforts pour s'assurer que son rétablissement se passe bien.

Le joueur de 29 ans s'entraîne à nouveau seul, mais il n'a pas encore été autorisé à reprendre les séances complètes avec le reste de l'équipe et il ne devrait pas participer aux trois derniers matches de Premier League.

De Boer a beaucoup d'autres options à sa disposition dans le cœur de la défense, et pourrait avoir à les explorer au lieu de faire appel à Van Dijk, tandis que les Reds voudront absolument s'assurer qu'il est en forme et prêt au début de la saison 2021-22.