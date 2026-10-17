De Berlin à Paris et Rome : le Real Madrid mène une guerre sur plusieurs fronts pour faire tomber Tebas

Le Real Madrid a franchi un nouveau palier dans son bras de fer avec Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, en publiant sur son site officiel un article recensant les réactions des médias internationaux aux propos dans lesquels le dirigeant a comparé les méthodes de la chaîne de télévision du club aux mécanismes de la propagande nazie. Le texte met en avant les critiques virulentes de la presse allemande, française et italienne, ainsi qu'une large couverture en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Argentine.

Cette démarche intervient après que la Maison Blanche a réclamé la démission immédiate de Tebas de ses fonctions de président de la Ligue espagnole et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football, à la suite de déclarations qui ont déclenché une crise de grande ampleur entre les deux parties.

« Kicker » : Tebas a franchi la ligne rouge

Le Real Madrid s'est appuyé sur la couverture du magazine allemand spécialisé « Kicker », qui a adopté une position tranchée à l'égard des propos du président de la Ligue espagnole.

Le club madrilène a repris du magazine allemand un titre affirmant : « C'est une insulte aux victimes. Tebas doit démissionner », estimant que le président de la Ligue a franchi « la ligne rouge de manière irréparable » et que la gravité de l'affaire, au regard du contexte historique, ne laisse place, selon son appréciation, qu'à une seule issue.

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 SEV Regarder

Le club a également souligné que d'importants médias internationaux se sont saisis de la crise, une manière de mettre en évidence l'ampleur prise par la polémique hors d'Espagne.

De la France et de l'Italie à la Grande-Bretagne et aux États-Unis

Dans le même registre, le Real Madrid a cité la couverture du quotidien français « L'Équipe », qui a rapporté que le club exigeait la démission de Tebas après que celui-ci a comparé la ligne éditoriale de la chaîne de télévision madrilène à la propagande nazie associée à Joseph Goebbels.

Le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » a, pour sa part, qualifié la crise de « choc » au sein du championnat espagnol, évoquant la polémique soulevée par les déclarations du président de la Ligue et la demande du Real Madrid d'un départ immédiat.

La revue de presse compilée par le club ne s'est pas limitée aux médias européens, puisqu'il a également relevé que d'autres organes de presse internationaux se sont emparés du sujet, parmi lesquels la BBC, la chaîne américaine « ESPN » et le journal argentin « Olé ».