Le Portugais José Mourinho est revenu à ses métaphores félines, environ 16 ans après la fameuse formule qu'il avait lancée au sujet du Français Karim Benzema, en s'appuyant cette fois sur un proverbe portugais pour critiquer le moment choisi pour l'annonce de la sanction infligée au Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid.

À l'issue du match de la Roma disputé hier soir, mercredi, Mourinho a convoqué l'expression « le chat caché dont la queue dépasse », en référence à ce qu'il considère comme un acte dont les motivations sont difficiles à dissimuler, après que Vinicius a appris sa suspension de quatre matches en Liga deux heures seulement avant le coup d'envoi de la rencontre de la compétition européenne.

Mourinho et Benzema : l'histoire du « chat » entrée dans l'histoire du football

Le début de l'histoire remonte, selon un rapport publié par le journal « Marca », au 11 novembre 2010, lorsque Mourinho, alors entraîneur du Real Madrid lors de son premier mandat, avait utilisé une comparaison amusante avec les chats pour décrire la situation de Benzema, qui était en concurrence avec l'Argentin Gonzalo Higuain pour le poste d'attaquant titulaire de la Maison Blanche.

L'entraîneur portugais avait déclaré à l'époque : « Si vous n'avez pas de chien pour aller chasser et que vous avez un chat, vous irez avec le chat, parce que vous ne pouvez pas y aller seul. »

Cette formule était intervenue dans le contexte de propos de Mourinho sur la manière dont il gérait l'absence de Higuain, éloigné des terrains en raison d'une hernie discale, et sur le fait de compter sur Benzema dans le onze de départ lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Real Saragosse.

La phrase n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle est devenue l'une des déclarations les plus célèbres associées au parcours de l'entraîneur portugais, et elle est également restée gravée dans la mémoire de Benzema, qui a reconnu des années plus tard : « À cause de cette histoire de chat lancée par Mourinho, j'ai perdu mon sang-froid et je lui ai dit ce que je devais lui dire. »

« Le chat n'est plus caché » : Mourinho s'en prend au moment choisi pour la sanction de Vinicius

5 816 jours après sa célèbre déclaration au sujet de Benzema, Mourinho est revenu à ses métaphores félines, mais cette fois dans un contexte totalement différent, en critiquant le moment choisi pour annoncer la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior.

Mourinho a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi le match de la Roma : « Vous me permettez de poser une question ? Est-il normal qu'un joueur apprenne, deux heures avant le match, qu'il va être suspendu pour quatre matches ? Inutile de me répondre. Est-ce normal ? Ne pouvaient-ils pas annoncer la décision maintenant ou demain matin ? Fallait-il l'annoncer alors que nous étions en route pour le stade ? »

L'entraîneur portugais a ajouté, en s'appuyant sur un proverbe populaire de son pays : « En portugais, on dit : le chat est caché mais sa queue dépasse. Je crois que le chat n'est plus caché maintenant. »

Mourinho a poursuivi son offensive : « Le chat agit en toute liberté, et il y a des choses qui se produisent sans aucune gêne. Il agit en toute liberté. Que cela arrive deux heures avant le match, avec un joueur appartenant à une équipe espagnole qui a offert trois points à la réputation du football espagnol, cela ne me paraît pas normal. »

Il a conclu ses propos en affirmant : « Mais j'en suis venu à trouver ces choses normales, parce que le chat n'est plus caché. Est-ce bien là la question ? »

Que signifie le proverbe portugais utilisé par Mourinho ?

Le proverbe portugais « Gato escondido com o rabo de fora », qui signifie littéralement « un chat caché dont la queue dépasse », sert à décrire une personne qui tente de dissimuler quelque chose, qu'il s'agisse d'un secret ou d'un mauvais comportement, mais qui le fait d'une manière si maladroite que ce qu'elle cherche à cacher devient évident pour les autres.

Ce proverbe a un sens proche de l'expression espagnole « Se le ve el plumero », que l'on emploie lorsque les intentions d'une personne qui tente de les dissimuler sont découvertes, ou encore de l'expression « vouloir cacher le soleil avec un doigt », en référence à la tentative de dissimuler une vérité évidente.

En convoquant ce proverbe, Mourinho a adressé une critique acerbe au moment choisi pour annoncer la sanction de Vinicius, estimant que ce qui s'est produit n'est plus une chose que l'on peut cacher, dans un retour remarqué à son fameux répertoire, déjà associé au nom de Benzema il y a environ 16 ans.