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Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli fait face à une nouvelle crise juridique, loin des terrains. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a mis un terme à un litige qui l'opposait depuis près de quatre ans à son ancienne agence, « Vergette Sports », par une décision susceptible de placer l'ailier du Real Betis sous pression financière et juridique : il a été condamné à verser plus de 230 000 euros d'indemnités pour avoir rompu unilatéralement son contrat de représentation exclusive.

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Cette affaire, dont les racines remontent aux années de formation du joueur en Espagne, ne se résume pas à un simple différend contractuel passager. Elle raconte une relation née d'un soutien personnel et matériel, qui s'est achevée devant la justice après la décision du joueur de changer d'agence à un moment charnière de sa carrière professionnelle.

Selon les éléments figurant dans le dossier, la relation entre Ezzalzouli et l'agence « Vergette Sports » remonte aux débuts de sa carrière, avant même la signature officielle d'un accord de représentation exclusive le 18 décembre 2019, comme le rapporte le quotidien espagnol Marca.

À l'époque, cette relation ne se limitait pas aux aspects sportifs et contractuels. Les représentants de l'agence en Espagne avaient tenu à nouer un lien personnel étroit avec le joueur marocain, qui attirait déjà l'attention par son talent et ses qualités techniques dès ses premières années.

L'agence prenait en charge ses frais de déplacement quotidiens pour se rendre à l'entraînement, lui fournissait l'équipement sportif nécessaire et apportait une aide financière à sa famille, couvrant certaines charges du quotidien, dont le loyer.

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C'est également l'agence qui a orchestré l'arrivée d'Ezzalzouli au club espagnol d'Hércules, où le joueur a commencé à révéler davantage son potentiel, avant de susciter peu à peu l'intérêt de plusieurs grands clubs du football espagnol.

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Alors qu'Ezzalzouli s'apprêtait à franchir un cap majeur dans sa carrière en rejoignant le FC Barcelone, il a décidé de mettre fin unilatéralement à sa relation contractuelle avec « Vergette Sports », avant de s'engager avec l'agence « Integral Football », dirigée par Javier Garrido.

Ce changement d'agence est intervenu à un moment décisif, la nouvelle société ayant joué un rôle dans la finalisation de son transfert vers le club catalan. Le joueur a ensuite connu plusieurs étapes, la principale étant Osasuna, avant de s'installer au Real Betis.

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Malgré la progression de l'ailier marocain, le différend avec son ancienne agence ne s'est pas éteint. Il s'est au contraire mué en un litige juridique de plusieurs années, « Vergette Sports » estimant que le joueur avait manqué à ses obligations contractuelles et rompu l'accord de représentation exclusive sans motif légal.

Une condamnation à 230 000 euros, toujours pas réglée par Ezzalzouli

La confrontation officielle a débuté en mai 2022, lorsque la société « Vergette Esportes Gestão e Marketing Ltda » a déposé une demande d'arbitrage contre Ezzalzouli devant le Tribunal arbitral du sport.

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Après des années de procédure et de délibérations, le tribunal a rendu sa décision le 5 mai 2026, en donnant raison à l'ancienne agence. Il a estimé que le joueur avait rompu le contrat de représentation exclusive de manière unilatérale et sans motif légitime, ce qui constitue une violation de l'accord conclu entre les deux parties.

En conséquence, le tribunal a condamné le joueur du Real Betis à verser à son ancienne agence des indemnités d'un montant total d'environ 230 000 euros, un jugement qui a mis fin au litige sur le plan judiciaire.

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Mais, surprise, selon les informations figurant dans le dossier, Ezzalzouli n'a toujours pas exécuté la décision et continue d'ignorer l'obligation financière qui lui a été imposée, alors que le jugement a été rendu il y a plusieurs mois.

Une nouvelle agence et un avenir plein d'interrogations

Par ailleurs, Ezzalzouli n'est pas resté longtemps chez « Integral Football ». Il a de nouveau changé de représentants à la fin de la saison dernière, sur fond d'informations évoquant une implication de sa famille dans certains aspects de la gestion de ses dossiers contractuels.

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Il est désormais représenté par le cabinet « Footfeel ISM », dirigé par Alejandro Camaño, tandis qu'il poursuit sa carrière au Real Betis, où il s'est imposé comme l'un des éléments marquants de l'équipe et a affiché un niveau remarquable en Coupe d'Europe.

Entre son éclat sur le terrain et le litige financier qui le poursuit en dehors, Ezzalzouli se retrouve face à un dossier qui n'est pas encore clos dans les faits, bien qu'il ait été tranché par la justice. Le paiement des indemnités reste ainsi le principal point de discorde de l'un des épisodes les plus complexes de sa carrière professionnelle.