Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a lancé un message de défi avant le match tant attendu face au Qatar, demain samedi, au stade Al Inmaa, en demi-finale de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », affirmant que les rencontres à élimination directe exigent une concentration différente et une grande confiance, loin de toute pression.

Donis a déclaré lors de la conférence de presse : « Le match de demain diffère des confrontations de la phase de groupes, car il se joue selon le système à élimination directe. Nous affrontons une équipe solide dotée d'une grande expérience, et nous cherchons à livrer une prestation remarquable et à l'emporter. »

Il a ajouté : « Nous devons jouer collectivement et analyser les points forts et les points faibles de l'adversaire, mais le plus important est de rester concentrés dès le début du stage et jusqu'à notre arrivée sur le terrain. Nous voulons disputer la rencontre devant des tribunes pleines, d'autant que le public a créé une ambiance exceptionnelle lors des matchs précédents. »

Georgios Donis a évoqué la difficulté liée à l'enchaînement des matchs, en précisant : « En l'espace de six jours, nous avons disputé trois matchs, ce qui n'est pas une chose facile, c'est pourquoi nous avons pris des décisions concernant la gestion de la charge de travail des joueurs. »









Donis a révélé que Zakariya Hawsawi sera absent pour la rencontre face au Qatar, tandis que la situation de Hassan Tambakti n'est pas encore tranchée, déclarant : « Nous verrons dans quelle mesure il est en état de jouer et nous prendrons la décision appropriée. »

Le technicien grec a insisté sur la nécessité d'améliorer le secteur défensif, soulignant l'importance de garder sa cage inviolée et de rester concentré face à une équipe du Qatar qui est l'une des sélections créant le plus d'occasions dans la compétition.

Il a déclaré : « Nous analysons chaque adversaire et tentons d'exploiter ses points forts et ses points faibles. Lorsque nous conservons le ballon et prenons les bonnes décisions, nous serons en mesure de créer le danger et de marquer. »









Donis a affirmé que son projet avec l'équipe d'Arabie saoudite a besoin de temps, expliquant qu'il a entrepris de développer l'équipe progressivement depuis sa prise de fonctions, en mettant l'accent sur la possession, les coups de pied arrêtés, le pressing et la rapidité de prise de décision.

Il a ajouté : « Nous voulons bâtir une équipe dotée d'une identité claire, capable de presser et de créer de l'énergie entre l'attaque et la défense. Les joueurs réagissent bien et s'efforcent d'appliquer les idées, et ce facteur mental nous a aidés à gagner du temps. »

Au sujet de la pression liée à l'histoire de l'Arabie saoudite dans les phases à élimination directe, il a déclaré : « La pression est une chose naturelle, mais lorsque les joueurs croient au plan et en leurs coéquipiers et qu'ils sont prêts, ils seront capables de gérer n'importe quelle situation sur le terrain. Nous voulons jouer avec confiance et souplesse. »









De son côté, Abdullah Al Salem, joueur de l'équipe d'Arabie saoudite, a affirmé que la rencontre face au Qatar diffère des précédentes, déclarant : « C'est un match de demi-finale, et nous allons affronter une équipe dotée d'une grande expérience, qui a déjà remporté la Coupe d'Asie, mais nous sommes nous aussi une équipe solide et nous aspirons à atteindre la finale. »

Al Salem a évoqué son premier but avec la sélection, déclarant : « Marquer mes premiers buts avec la sélection à l'âge de 33 ans est peut-être le fruit des difficultés et des hauts et des bas que j'ai connus au cours de ma carrière. J'ai toujours travaillé dur sur le terrain comme en dehors, et je suis toujours capable d'aider mes coéquipiers. »

Le joueur de l'équipe d'Arabie saoudite a ajouté : « Tout le monde contribue à marquer des buts, et j'ai couronné le travail de l'équipe en inscrivant ce but. Que je sois titulaire ou remplaçant, l'objectif est le même : représenter la sélection de la meilleure manière possible et remporter le titre. »



