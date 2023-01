Date, horaire, diffusion TV, live streaming : toutes les infos sur le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr en Arabie Saoudite

Où voir le match, heure du coup d'envoi : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le premier match de Ronaldo avec Al-Nassr.

Un nouveau défi pour Cristiano Ronaldo

Après la rupture de son contrat avec Manchester United, où il cirait le banc de touche, Cristiano Ronaldo a vite retrouvé un nouveau club.

Le 30 décembre 2022, il a signé un contrat de deux saisons. Selon plusieurs sources, Cristiano Ronaldo devrait percevoir un salaire annuel de 200 millions d'euros.

Quand, où et à quel heure aura lieu le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr ?

Le prochain match d'Al-Nassr, est prévu le jeudi 5 janvier 2023 à 16h00 heure française.

L'équipe d'Al-Nassr jouera à domicile à l'occasion de la 12e journée du championnat d'Arabie saoudite qui en compte trente. L'adversaire d'Al-Nassr sera l'Al Taï Sport Club.

Sur quelle chaîne voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr ?

En France, le championnat d'Arabie saoudite n'est, pour le moment, diffusé sur aucune chaîne.

En Arabie Saoudite, Le championnat saoudien est diffusé sur SSC Sports.

Le streaming pour voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Aucun diffuseur français n'ayant acquis les droits de diffusion du championnat saoudien, il n'est, pour le moment, pas possible de voir le match sur la moindre plateforme de streaming.

En Arabie Saoudite, il sera possible de voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr via la plateforme Shahid. Shahid est l'équivalent de Netflix pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Shahid inclut dans son abonnement les chaînes de SSC Sports.

Shahid est disponible en arabe, en français et anglais.

Qui est l'entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ?

L'entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr est Rudi Garcia. Le coach français est célèbre pour avoir notamment entraîné Dijon, Le Mans, Lille, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille en France ainsi que l'AS Roma en Serie A.

Quel est le classement d'Al-Nassr en championnat d'Arabie saoudite ?

Avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr est le leader du championnat d'Arabie Saoudite avec 26 points en 11 journées.

Al-Nassr devance Al-Shabab (25 points en 10 journées) et Al-Ittihad (24 points en 10 journées).

Combien de clubs évoluent dans le championnat d'Arabie saoudite ?

Le championnat d'Arabie saoudite, dont le nom officiel est Saudi Pro League compte seize clubs.

Le champion est qualifié pour la Ligue des champions asiatique tandis que les deux derniers du classement sont relégués deuxième division, baptisée « First Division League ».