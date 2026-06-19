Dans une vidéo, Sami Al-Jaber livre à Donis les clés pour battre l’Espagne

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a appelé le sélectionneur grec Georgios Donis à ne pas répéter l’erreur commise lors du premier match de la Coupe du monde 2026 contre l’Uruguay.

Les coéquipiers de Salman Al-Faraj défieront la Roja dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », l’ancien international a déclaré : « En tant que supporter et passionné de football, je me suis demandé après le coup de sifflet final contre l’Uruguay : comment M. Donis va-t-il aborder le match face à l’Espagne ? »

Il a ajouté : « Il sera difficile de jouer bas comme face à l’Uruguay, car l’Espagne sait exploiter la moindre parcelle de terrain ; il ne faut donc leur laisser aucune prise dans le dernier tiers de notre camp. »

Il rappelle que « la plupart des joueurs espagnols, à l’image de Pedri et Lamine Yamal, sont habitués aux petits espaces du FC Barcelone ».

Il a conclu : « Je suis convaincu que Donis abordera ce match de manière très différente de celui face à l’Uruguay, car l’Espagne n’est pas l’Uruguay. La sélection du Cap-Vert nous a montré qu’il ne faut surtout pas laisser d’espace aux Espagnols dans les zones dangereuses. »

Il conclut : « Contre l’Uruguay, Donis a opté pour une zone défensive inadaptée ; je ne pense pas qu’il réitérera la même approche ni alignera le même onze face à l’Espagne. Il pourrait ainsi lancer Sultan Mandash afin de profiter de sa vitesse et de sa capacité à contre-attaquer. »

Rappelons que les deux matchs de la première journée du groupe H se sont soldés par des nuls : 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, et 0-0 entre l’Espagne et le Cap-Vert, chaque équipe totalisant ainsi un seul point.