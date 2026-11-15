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Lamine Yamal, la star de la sélection espagnole et du Barça, a enflammé l'ambiance avant la rencontre très attendue face à l'Angleterre, ce dimanche soir, à l'occasion de la sixième journée de la Ligue des nations.

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Yamal a publié une vidéo sur son compte officiel Instagram, dans laquelle il a ravivé les souvenirs de sa célébration après son but lors du match aller face à l'Angleterre, un message empreint de défi avant le nouveau rendez-vous.

La première rencontre disputée entre les sélections espagnole et anglaise au stade de Wembley, lors de la première journée du tournoi européen, s'était soldée par une victoire de la Roja (3-2).

Le message du jeune joueur est intervenu à peine deux heures avant le coup d'envoi du match, un geste devenu habituel ces derniers temps, puisqu'il tient à adresser des messages sur les réseaux sociaux avant les grandes confrontations, que ce soit sous le maillot du Barça ou de la sélection espagnole, ce qui suscite de nombreuses réactions parmi ses supporters et ses abonnés.

Il semble que Yamal cherche, à travers ce message, à retrouver l'éclat affiché face à l'Angleterre, d'autant que cette confrontation représente pour lui une nouvelle occasion de montrer ses qualités dans les grands matches, après une période marquée par une baisse de niveau par rapport à ce qu'il avait l'habitude de produire.

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La sélection espagnole aborde la rencontre sans la moindre défaite, avec 15 points, tandis que l'Angleterre a perdu le match aller face à la Roja au stade de Wembley sur le score de (2-3) en ouverture de la phase de groupes.

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Les hommes de Thomas Tuchel comptent 12 points et ont besoin d'une victoire pour détrôner le champion du monde et d'Europe de la première place, et ainsi s'assurer l'avantage du terrain et du public en quart de finale de la Ligue des nations, alors qu'un match nul suffit à l'Espagne pour conserver la tête du classement.

La sélection espagnole a entamé le parcours du tournoi par une victoire palpitante contre l'Angleterre (3-2) au stade de Wembley, avant de s'imposer face à la Croatie (4-1), puis de battre la République tchèque (3-1), et de réitérer sa victoire face à la Croatie (2-1), les hommes de Luis de la Fuente décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale de manière précoce, avant de l'emporter jeudi dernier face à la République tchèque (2-0).

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De l'autre côté, l'Angleterre a livré un parcours solide dans le tournoi, malgré un début difficile marqué par une défaite face à l'Espagne (3-2) au stade de Wembley, mais elle a rapidement retrouvé son équilibre et enchaîné quatre victoires consécutives, après avoir dominé la République tchèque par deux buts à zéro, puis écrasé la Croatie sur un sept à zéro, avant de battre de nouveau la République tchèque par trois buts à zéro, et de conclure ses matches par une victoire face à la Croatie (2-1), totalisant 12 points en cinq rencontres et assurant également sa qualification pour les quarts de finale.