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Lors d'une soirée footballistique inoubliable à Wembley, Harry Kane a conduit l'Angleterre à une victoire palpitante face à l'Espagne sur le score de 3-2, après avoir lui-même ouvert la marque, envoyant ainsi un message fort au Real Madrid : je suis l'attaquant que vous avez perdu en attendant Mbappé.

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Alors que tout le monde parlait de la victoire de l'Angleterre et de la fin de la série de succès consécutifs des Espagnols, à Madrid, le discours était différent : et si ce buteur portait le maillot blanc ?

Kane a ouvert le score lors du match de dimanche entre l'Espagne et l'Angleterre, qui s'est soldé par une victoire anglaise 3-2, confirmant une nouvelle fois qu'il est actuellement le meilleur attaquant du monde. Ce but n'était pas un simple but dans un match amical, mais une démonstration de force, un message clair adressé à tous ceux qui doutaient de ses capacités, et au Real Madrid, qui aurait pu le recruter.

L'attaquant anglais affiche le meilleur niveau footballistique de toute sa carrière. Il a inscrit 54 buts cette année, dont 42 avec le Bayern Munich et 12 avec la sélection anglaise, a remporté le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, et a joué un rôle central dans le triplé historique du Bayern Munich, ainsi que dans les victoires de la sélection anglaise, qui s'est imposée comme l'une des meilleures équipes au monde depuis l'arrivée de Thomas Tuchel.

L'émission espagnole bien connue « Carrusel Deportivo » a débattu du transfert manqué de Kane au Real Madrid, en analysant l'excellente performance de Harry Kane tout au long de la saison, et en particulier son évolution en tant qu'attaquant de pointe, qui est clairement apparue lors du match face à l'Espagne, lorsqu'il a été le point d'appui sur lequel Tuchel a construit toutes les attaques de l'Angleterre.

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Le premier à donner son avis a été Kiko Narváez, qui a reconnu que Kane est le meilleur attaquant de pointe à avoir joué au football ces quatre ou cinq dernières années, déclarant : « Après Benzema, celui à qui je passerais le flambeau, c'est Harry Kane, sans aucun doute. »

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Pour toutes ces raisons, si Kiko Narváez avait été président du Real Madrid, il aurait cherché à recruter l'attaquant de Tottenham de l'époque sans hésiter, déclarant : « Si j'avais eu l'argent, et compte tenu du départ de Benzema, j'aurais saisi l'occasion de le recruter, car il nous aurait offert cinq ans de football magnifique. »

Antonio Romero a ensuite souligné qu'ils auraient pu le recruter par le passé, mais que l'opération ne s'est pas faite parce qu'ils attendaient l'arrivée de Mbappé, déclarant : « Ancelotti voulait concrétiser cette démarche, mais elle n'était pas envisageable car nous étions dans un été où nous tentions de recruter Mbappé. »

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Autrement dit, le Real Madrid a laissé passer l'occasion de recruter Harry Kane parce qu'il a voulu attendre le départ de Mbappé du Paris Saint-Germain, déclarant : « C'est pour cette raison que Kane n'était pas au Real Madrid. »

Rafa Alkorta a ensuite rappelé qu'ils avaient également recruté Jude Bellingham cette année-là et dépensé plus de 100 millions pour le milieu de terrain anglais, déclarant : « Je crois que c'est l'été où nous avons tous pensé que Harry Kane serait sans aucun doute un joueur du Real Madrid. »

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Ainsi, bien qu'Ancelotti ait considéré Harry Kane comme un formidable renfort pour le Real Madrid, le conseil d'administration a préféré attendre une année de plus, et l'année suivante, ils ont recruté Kylian Mbappé. Aujourd'hui, après son but face à l'Espagne et sa victoire 3-2 à la tête de l'Angleterre, tout le monde à Madrid se pose la question : l'attente valait-elle un tel prix ?