Dans un match digne de « l'âge de pierre » : Zaki trébuche pour ses débuts avec la Jordanie

Le Marocain Badou Zaki a débuté sa mission avec la sélection de la Jordanie par un match nul 1-1 face à la Syrie, lors de la rencontre amicale qui les a opposées dimanche soir au stade Roi Abdallah II à Al-Qouaismeh, dans le cadre de la préparation des deux équipes en vue de leur participation à la phase finale de la Coupe d'Asie 2027 prévue en Arabie saoudite.

La sélection jordanienne a ouvert le score à la 38e minute par l'intermédiaire d'Ali Olwan, avant que la sélection syrienne n'égalise par Jan Mustafa à la 52e minute, les deux équipes se contentant du nul lors du premier test de Zaki à la tête du staff technique de la Jordanie.

La rencontre a connu une crise technique en dehors du terrain, la diffusion télévisée ayant rencontré des problèmes qui ont suscité le mécontentement des suiveurs du match sur les réseaux sociaux, avant que les chaînes « beIN Sports » ne cessent d'assurer la retransmission du match en raison de problèmes liés au signal de diffusion.

Le match devait être retransmis sur « beIN Sports » ainsi que sur la chaîne sportive jordanienne, mais la mauvaise qualité de l'image et les coupures techniques ont accompagné l'opération de retransmission, ce qui a ouvert la porte aux interrogations quant à la partie responsable de la défaillance.

La chaîne sportive jordanienne s'est empressée de clarifier sa position, affirmant que les problèmes techniques ne provenaient pas de son côté.

Elle a déclaré dans un communiqué : « Nous nous excusons pour les erreurs techniques ayant accompagné la retransmission du match, lesquelles sont imputables à la société de retransmission liée par contrat à la Fédération jordanienne de football. »

Et la chaîne d'ajouter : « Nous confirmons notre volonté d'assurer la retransmission télévisée avec la meilleure qualité possible », dans une tentative de trancher la polémique ayant accompagné la diffusion du match.