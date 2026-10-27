Le club français du Paris Saint-Germain a annoncé que sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia a subi avec succès une opération chirurgicale, destinée à traiter la blessure dont il a été victime au genou droit, un développement qui rassure quelque peu les supporters de l'équipe quant au déroulement du processus de soins du joueur, qui s'apprête désormais à entamer sa phase de rééducation.

Le club parisien a indiqué, dans un communiqué officiel publié sur son site internet, que Kvaratskhelia a subi avec succès une opération visant à traiter une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à l'hôpital Aspetar, dans la capitale qatarienne Doha.





Le Paris Saint-Germain a ajouté que le joueur entamerait, au cours de la prochaine étape, son programme de rééducation, en vue de poursuivre son parcours de guérison.

Cette annonce est venue confirmer le succès de l'intervention chirurgicale qu'a subie le joueur géorgien, après qu'il a été victime d'une grave blessure au genou lors de la victoire contre Barcelone en Ligue des champions sur le score de 4-2, nécessitant une intervention médicale pour traiter la rupture du ligament croisé antérieur.

Ce type de blessure fait partie de celles qui exigent habituellement une longue période de soins et de rééducation, dont la durée varie selon la nature de la blessure et l'évolution de la réponse du joueur au programme thérapeutique.

Le club français n'a pas révélé, dans son communiqué, la durée prévue de l'absence de Kvaratskhelia, et n'a pas non plus fixé de date probable pour son retour à l'entraînement ou sa participation aux matchs, se contentant d'annoncer le succès de l'opération et le début de la phase de rééducation.

Kvaratskhelia devrait faire l'objet d'un suivi médical continu au cours de la période à venir, à mesure que progresseront les étapes de sa guérison, les modalités de son retour sur les terrains devant être déterminées en fonction de l'évolution de son état physique et de sa réponse au traitement.

Le Paris Saint-Germain espère que le processus de guérison se déroulera correctement, afin que le joueur puisse renouer avec la compétition aux côtés de l'équipe dès que son état médical le permettra, sans précipiter le retour de sa forme avant l'achèvement des étapes de rééducation.