Dans un communiqué cinglant, l'UEFA s'en prend violemment à Gianni Infantino

L'UEFA a vivement critiqué la FIFA. La fédération européenne de football a accueilli avec incrédulité la décision d'annuler le carton rouge infligé à Folarin Balogun.

Dimanche soir, l’instance internationale a soudainement annoncé que le joueur, expulsé lors de la rencontre États-Unis – Bosnie-Herzégovine (2-0), ne serait pas suspendu pour les huitièmes de finale contre la Belgique.

Selon le journaliste Ben Jacobs et le New York Times, cette décision aurait fait suite à un coup de fil du président Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La décision prise dimanche de suspendre, à titre expérimental pendant un an, la suspension automatique d’un match infligée au joueur Folarin Balogun à la suite de son carton rouge, dépasse toutes les limites », tonne l’UEFA.

« Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles qui constituent le fondement d’une compétition équitable, honnête et transparente. Parfois, les règles sont sujettes à interprétation. Ce n’est pas le cas ici. »

« Une suspension automatique d’au moins un match après un carton rouge ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire et ne nécessite pas de décision d’une instance compétente. Il s’agit d’un principe inscrit dans les règlements, auquel aucune exception ne peut être faite, encore moins au milieu d’un tournoi où plusieurs autres joueurs se sont retrouvés dans la même situation et ont purgé leur suspension », poursuit l’UEFA.

« Lorsque la sécurité des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est menacée et la crédibilité d’une compétition est compromise. »

« De plus, une telle décision crée un précédent pour le tournoi en cours, ce qui signifie que des situations similaires devront désormais être traitées de la même manière, ce qui nuit à la compétition », poursuit l’instance européenne.

« Le football est le sport le plus populaire au monde parce que c’est un sport magnifique et parce qu’il se joue partout selon les mêmes règles. Un tournoi n’est jamais totalement isolé et, lorsqu’il s’agit de la Coupe du monde, il peut avoir des répercussions positives ou négatives sur le sport dans son ensemble. »

« Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injuste. »











