Dans un communiqué cinglant, Chelsea dénonce Maresca après sa signature à Manchester City

Le club de Chelsea a publié un communiqué officiel pour tacler son ex-entraîneur italien, Enzo Maresca, immédiatement après l'annonce de son recrutement par Manchester City à la tête de l'équipe première, avec un contrat courant jusqu'en 2029.

Les Citizens ont officialisé ce matin la nomination de l’Italien pour un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2029, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère sur le banc mancunien.

Mais Chelsea a décidé de briser le silence pour dévoiler les coulisses du départ de son ancien coach. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club londonien affirme que la saison 2025-2026 a été « extrêmement décevante », et pointe comme principale raison le séisme qui a secoué l’encadrement technique après la démission surprise de Maresca en cours d’exercice.

Le club londonien précise que Maresca avait prévenu la direction dès l’automne dernier qu’il pourrait succéder à Pep Guardiola à Manchester City en fin de saison, ajoutant qu’il était devenu évident pour les responsables de Chelsea que l’entraîneur italien briguait ardemment les rênes des Citizens, bien qu’il fût lié au club par un contrat à long terme sans clause de résiliation unilatérale.

Le communiqué ajoute que Maresca a présenté sa démission de manière inattendue en décembre 2025, ce que le club a jugé décevant, affirmant que « son esprit et son cœur étaient tournés vers un autre club et une autre opportunité », alors qu’il n’était à la tête de Chelsea que depuis un an.

Le club londonien a rappelé qu’il ne souhaitait pas changer d’entraîneur en cours de saison, mais il a dû accepter la démission de son coach après que celui-ci a refusé de rester en poste jusqu’à la fin de l’exercice, afin de préserver la stabilité de l’équipe, des joueurs, des supporters et de l’emblème du club.

Le club a par ailleurs révélé avoir conclu un accord confidentiel avec Manchester City prévoyant le versement d’une indemnité financière, ainsi qu’un accord distinct avec Maresca stipulant que ce dernier versera lui aussi une indemnité au club, sans que les montants ne soient divulgués.

Le club a conclu son communiqué en réaffirmant sa confiance totale en Xabi Alonso, saluant ses qualités techniques et son intégrité, et en soulignant qu’il possède toutes les compétences nécessaires pour mener l’équipe vers les succès escomptés par les supporters.

Lire aussi :

La star des Pharaons : « L'Égypte est la plus forte d'Afrique… et nous irons loin à la Coupe du monde »