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Mauricio Pochettino n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps lorsqu'on lui a demandé de choisir trois entraîneurs de Premier League sous les ordres desquels il aurait aimé jouer. Le technicien argentin n'a pas hésité, et il n'a pas cherché plusieurs noms reflétant la diversité de ses expériences. Il a choisi un seul nom, qu'il a répété trois fois : « Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson. »

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Cette réponse n'était pas qu'un simple compliment adressé à une légende de Manchester United, mais l'expression d'une admiration ancienne pour un entraîneur qui a laissé une empreinte exceptionnelle dans l'histoire du football anglais, devenant un modèle à suivre en matière de construction d'équipes, de fabrique de victoires et de maintien de la compétitivité pendant de longues années.

Aujourd'hui, Pochettino se retrouve face à l'opportunité de se rapprocher de cet héritage, après avoir pris les rênes techniques de Manchester United, dans une mission qui ne se limite pas à améliorer les résultats, mais s'étend à redéfinir l'identité d'une équipe qui a perdu beaucoup de ses traits depuis le départ de Ferguson en 2013.

Mais le paradoxe est que l'entraîneur argentin n'arrive pas avec une philosophie totalement étrangère aux idées que Michael Carrick a tenté d'appliquer lors de sa dernière expérience avec l'équipe. Tous deux croient en un football offensif et rapide, en des mouvements souples et en l'exploitation des espaces, mais la différence réside peut-être dans les détails qui ont fait le succès de Pochettino et qui ont privé Carrick de la capacité à poursuivre son projet.

Ferguson : l'inspiration qui accompagne Pochettino

L'admiration de Pochettino pour Sir Alex Ferguson n'est pas née sur le moment ni liée à sa prise en main de l'entraînement de Manchester United, mais remonte à de longues années de sa carrière d'entraîneur.

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En 2023, lors d'un entretien avec la chaîne « Sky Sports » alors qu'il entraînait Chelsea, l'entraîneur argentin a parlé de sa grande considération pour Ferguson, évoquant également les souvenirs de leur rencontre pendant la période où il dirigeait Tottenham.

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Six ans auparavant, Pochettino avait eu l'occasion de déjeuner avec l'entraîneur de légende, lors d'une rencontre qu'il a décrite comme l'un des moments marquants de sa carrière.

Il a déclaré : « Quand j'étais jeune, au début de ma carrière d'entraîneur, Ferguson était toujours ma source d'inspiration et ma première référence. Lorsqu'on a l'occasion de passer deux heures avec quelqu'un considéré comme le plus grand entraîneur de l'histoire du football, on ne peut que savourer chaque instant. »

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Depuis la retraite de Ferguson, Manchester United a eu du mal à trouver la personnalité d'entraîneur capable de conjuguer la quête des victoires et la préservation de l'identité de l'équipe.

Les visions se sont divisées au sein du club et parmi ses supporters quant à la priorité à accorder pour ramener l'équipe au sommet. Certains estiment que la victoire doit primer sur toute autre considération, tandis que d'autres tiennent à la nécessité de retrouver le style de jeu associé aux meilleures périodes du club, fondé sur l'initiative, l'attaque, la vitesse et le pressing sur les adversaires.

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Des entraîneurs aux philosophies différentes se sont succédé à la tête de l'équipe, aux côtés de noms associés, en tant que joueurs, à l'ère Ferguson, mais aucun d'entre eux n'a réussi à offrir l'équation idéale conjuguant les résultats et l'identité.

C'est là qu'apparaît l'importance de l'arrivée de Pochettino, qui dispose d'une référence tactique claire, en plus de sa vive admiration pour l'héritage laissé par Ferguson, ce qui pourrait le rendre capable de réunir deux écoles qui ont longtemps semblé antagonistes au sein d'Old Trafford.

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L'énigme Carrick : quand les points forts se transforment en point faible

Manchester United, sous la direction de Michael Carrick, a présenté un ensemble de résultats positifs, et l'équipe est apparue à de nombreuses reprises sous un visage offensif convaincant ; elle a même terminé la saison dernière à un niveau qu'aucune autre équipe de Premier League n'a pu égaler.

Mais derrière cet éclat se cachait un problème tactique que Carrick n'a pas réussi à résoudre de manière durable, lié à la capacité de l'équipe à imposer son style lorsqu'elle est appelée à conserver le ballon et à maîtriser le déroulement du jeu.

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Les chiffres révèlent un aspect important de ce dilemme : dans les matchs où United a eu la possession du ballon à moins de 50 % sous la direction de Carrick, l'équipe n'a subi qu'une seule défaite et a remporté la victoire dans 62 % de ces confrontations, pour un total de 13 matchs.

À l'inverse, son taux de victoires a reculé à 36 % lorsqu'elle possédait le ballon et imposait sa maîtrise du jeu. Ces chiffres montrent que United était plus dangereux lorsqu'il laissait à l'adversaire l'occasion d'avancer, pour ensuite exploiter les espaces derrière ses lignes grâce à des transitions offensives rapides.

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Cela convenait aux caractéristiques d'un certain nombre de joueurs de l'équipe, notamment les attaquants qui excellent dans la gestion des espaces et le jeu direct ; cela offrait également à la ligne arrière une plus grande protection, l'équipe étant devenue capable d'exploiter les erreurs des adversaires au lieu d'assumer la responsabilité de construire le jeu en permanence.

De même, le talent de Casemiro sur les coups de pied arrêtés a joué un rôle important en offrant à l'équipe des solutions offensives supplémentaires, notamment face aux adversaires qui misent sur le bloc défensif, l'un des problèmes clairement apparus au cours de la saison en cours.

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Et lorsque United menait au score, l'adversaire se trouvait contraint de prendre des risques et d'avancer à la recherche de l'égalisation, faisant apparaître les espaces dont les joueurs de Carrick avaient besoin pour lancer leurs contre-attaques.

Cette recette était efficace, mais elle n'était pas suffisante pour bâtir une équipe capable de concourir régulièrement pour les grands titres.

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Le projet inachevé : la possession comme mot de passe

L'ambition de Carrick dépassait le simple recours aux contre-attaques, car il voulait transformer Manchester United en une équipe capable de maîtriser le ballon et de construire ses attaques depuis l'arrière à l'aide de passes courtes et précises.

L'entraîneur anglais s'est inspiré de certaines de ses idées du trio du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, cherchant à développer la manière de construire le jeu et à attirer l'adversaire dans certaines zones avant de dépasser son pressing et de s'élancer vers son but.

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L'idée reposait sur le fait d'appâter l'adversaire, puis d'exploiter les espaces qu'il laissait derrière lui, tout en accélérant le rythme du jeu dès l'arrivée dans les zones appropriées, selon ce qu'a rapporté «BBC Sport».

Mais la mise en œuvre de cette philosophie s'est heurtée à un problème ancien dont Manchester United a souffert lors d'expériences précédentes, que ce soit avec Ole Gunnar Solskjær ou Erik ten Hag, à savoir le passage d'une équipe qui excelle dans le jeu dans les espaces à une équipe capable de créer elle-même ces espaces face aux adversaires regroupés.

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C'est précisément ce qui rend la mission de Pochettino intéressante : il n'a pas nécessairement besoin de renoncer aux principes offensifs que Carrick a tenté d'appliquer, mais plutôt de leur donner un cadre tactique plus clair et plus discipliné.

L'école Bielsa : l'attaque directe ne signifie pas renoncer au ballon

Pochettino a décrit sa philosophie d'entraînement comme reposant sur la nécessité que son équipe soit la partie qui prend l'initiative dans les matchs, à travers un pressing haut et constant, un gros effort physique ainsi que de la vivacité et du dynamisme dans les mouvements.

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L'entraîneur argentin se considère comme l'un des disciples de son compatriote Marcelo Bielsa, sous la direction duquel il avait joué, et il a été influencé par ses idées relatives au pressing, au déploiement et au mouvement permanent sans ballon.

On peut trouver un modèle proche de cette école dans l'expérience d'Andoni Iraola en Premier League, lui aussi adoptant les idées de Bielsa, tout en s'appuyant sur un football vertical qui cherche à atteindre le but le plus rapidement possible.

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L'importance de cette philosophie réside dans le fait qu'elle ne signifie pas renoncer à la possession ni s'appuyer sur une défense profonde, mais utiliser le ballon de manière offensive et efficace, de sorte que les passes deviennent un moyen d'atteindre les zones dangereuses et non un simple outil pour entretenir les taux de possession.

Cet aspect s'accorde largement avec la culture footballistique associée à Manchester United durant l'ère Ferguson, lorsque l'équipe cherchait sans cesse à imposer son rythme, à presser l'adversaire et à attaquer rapidement dès la récupération du ballon.

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Cela rappelle également certains traits de Liverpool sous la direction de Jürgen Klopp, où la vitesse, le pressing et la transition directe de la défense à l'attaque étaient des éléments essentiels de la construction d'une équipe capable de rivaliser.

L'expérience de la sélection américaine : la liberté organisée dont United a besoin

La récente expérience de Pochettino avec la sélection américaine a offert un modèle clair de l'évolution de ses idées tactiques, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre la liberté offensive et l'organisation collective.

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Au lieu d'imposer un positionnement fixe à tous les joueurs, l'entraîneur argentin a accordé aux éléments de la sélection une plus grande marge pour se déplacer et permuter les postes, tout en conservant un nombre limité de joueurs chargés de rôles précis au sein de la structure tactique.

L'objectif était de déstabiliser les équipes qui s'appuient sur une défense de zone, en obligeant leurs joueurs à prendre des décisions permanentes quant aux espaces à couvrir.

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Grâce à la liberté de mouvement, les milieux de la sélection américaine sont devenus capables d'apparaître dans les espaces entre les lignes défensives des adversaires et de recevoir le ballon dans des positions confortables leur offrant suffisamment de temps pour prendre la décision adéquate.

La proximité numérique entre les joueurs au milieu de terrain a également aidé à exécuter des passes courtes et maîtrisées, attirant l'adversaire vers le ballon avant d'exploiter les espaces résultant de son déplacement.

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Parallèlement, les mouvements sans ballon contribuaient à élargir le terrain et à créer des couloirs offensifs, permettant de faire parvenir le ballon aux attaquants face à un nombre limité de défenseurs.

Les passes entre les lignes derrière la défense étaient l'un des outils les plus marquants sur lesquels Pochettino s'appuyait, l'attaquant rapide Folarin Balogun exploitant les espaces résultant du pressing des adversaires et les transformant en occasions et en buts.

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C'est là qu'apparaît la nette ressemblance entre les idées de Pochettino et ce que Carrick a tenté d'appliquer avec Manchester United, notamment en ce qui concerne la souplesse au milieu de terrain, les passes courtes et l'exploitation des espaces derrière la défense de l'adversaire.

Mais la différence ne concerne pas les idées seules, mais la capacité de l'entraîneur à les transformer en un système complet qui ne perd pas son équilibre lorsque les circonstances du match changent.

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L'organisation : le maillon manquant de l'expérience de Carrick

Pochettino avait déjà résumé sa philosophie d'entraîneur par une phrase claire lorsqu'il a déclaré en 2014 : « Ma philosophie consiste à offrir aux joueurs un style plus libre, tout en maintenant une bonne organisation. »

Cette phrase semble être une clé pour comprendre ce que l'entraîneur argentin peut apporter à Manchester United. Car la liberté offensive ne signifie pas que les joueurs se déplacent sans règles, de même que la souplesse tactique ne signifie pas renoncer au positionnement et aux responsabilités défensives.

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Le succès de cette philosophie nécessite l'existence d'une structure claire qui définit la manière dont les joueurs se déplacent, les espaces à exploiter, le moment approprié pour presser et le mécanisme qui permet à l'équipe de passer de l'attaque à la défense sans perdre son équilibre.

Lors de la première moitié de l'expérience de Carrick, United est apparu sous un visage offensif et proactif, s'appuyant sur un pressing intense à quatre joueurs en première ligne, dans un dispositif proche du 4-2-4.

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Ce style offrait à l'équipe l'occasion de récupérer le ballon à proximité du but adverse, mais il comportait en même temps un grand risque, en raison des espaces laissés derrière la ligne de pressing.

Et avec la capacité des adversaires à lire les mouvements et à gérer le pressing, la difficulté de l'équipe à s'adapter aux différents scénarios a commencé à apparaître, et United a perdu une partie de son efficacité offensive.

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Il est également apparu que le niveau physique de l'équipe avait progressivement reculé, après avoir atteint un bon état durant la dernière période de travail de l'ancien entraîneur Rúben Amorim, même si cette période a connu un calendrier de matchs moins chargé en raison de l'absence de compétitions européennes.

Ici, Pochettino sera appelé à traiter deux problèmes à la fois : élever le niveau de forme physique et transformer le pressing haut d'un simple élan collectif en un système organisé capable de durer tout au long du match.

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Le véritable test : les attaquants pourront-ils résoudre le casse-tête des défenses regroupées ?

La mission de Pochettino ne se limite pas à développer la manière de presser ou à améliorer le processus de construction du jeu, mais s'étend à trouver des solutions offensives face aux équipes qui reculent dans leurs zones défensives et ferment les espaces aux joueurs de Manchester United.

Brighton, dirigé par Fabian Hürzeler, offre un modèle confirmant que le pressing haut et la possession sont encore capables de réussir en Premier League, l'équipe ayant occupé la deuxième place au classement, avec le quatrième taux de possession le plus élevé après dix journées.

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Mais atteindre ce niveau exige un grand travail tactique et physique, d'autant plus que les adversaires sont devenus plus aptes à gérer les styles de pressing intense, par rapport à ce qu'était la situation il y a une décennie, lorsque Pochettino a bâti son succès avec Tottenham.

De là, la capacité de l'entraîneur argentin à développer ses idées et à ajouter de nouvelles solutions à son style deviendra un facteur décisif pour déterminer le sort de son expérience avec United.

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Il devra également tirer parti des capacités de ses attaquants et leur accorder la liberté nécessaire pour se déplacer et exploiter les espaces, sans rompre l'équilibre collectif.

Cole Palmer offre un exemple clair de l'importance de ce point, après avoir vécu l'une de ses meilleures saisons en Premier League sous la direction de Pochettino à Chelsea.

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Le joueur a dit de son ancien entraîneur : « Il m'a donné la confiance et la liberté de me déplacer n'importe où sur le terrain, là où je peux mettre à profit mes points forts. »

Manchester United dispose d'un ensemble d'attaquants capables d'offrir des niveaux remarquables, mais leur réussite avec Pochettino dépendra de leur capacité à prendre l'initiative, à trouver des solutions individuelles et à profiter des espaces offerts par le système offensif.

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Pochettino face à l'opportunité de retrouver l'héritage de Ferguson

Sur le plan technique, Pochettino semble proche des valeurs footballistiques qui ont fait le succès de Manchester United à l'ère Ferguson ; il croit au pressing, à l'initiative et à l'attaque rapide, mais il ne veut pas que ces principes se transforment en schémas rigides qui bridaient les capacités des joueurs.

En même temps, il possède plus d'expérience que Carrick dans la gestion des grandes équipes, la construction des systèmes tactiques et la gestion des joueurs dotés de capacités individuelles remarquables.

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Pochettino a déclaré, en parlant de sa philosophie à Tottenham, que « le plus important est de créer une structure tactique qui offre aux joueurs du confort et leur permet de montrer leurs véritables capacités ».

C'est le défi qui l'attend à Old Trafford : Manchester United a besoin d'un entraîneur qui accorde à ses joueurs la liberté, mais sans les laisser sans direction, qui leur demande de presser et d'attaquer, mais qui leur offre l'organisation qui les protège de l'exposition.

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Et si Pochettino réussit à élever les niveaux physiques, à développer les mécanismes de pressing et à offrir à ses joueurs des solutions variées face aux défenses regroupées, il pourrait parvenir à accomplir ce que Carrick n'a pas réussi, et à ramener l'équipe sur la voie de la compétition.

En revanche, s'il échoue à trouver les solutions appropriées lorsque United sera appelé à conserver le ballon et à se créer des occasions, il pourrait se retrouver face au même scénario qui a fait tomber des projets d'entraîneurs antérieurs au sein du club.

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Car au bout du compte, Manchester United n'a pas seulement besoin d'un nouvel entraîneur qui reproduit les idées anciennes, mais d'une personnalité capable de transformer ces idées en un système performant.

Et entre l'admiration de Pochettino pour Ferguson et l'influence de Bielsa, il semble disposer des outils nécessaires pour tenter de retrouver l'identité de United. Mais la différence entre l'inspiration et le véritable succès restera suspendue à ce qu'il parviendra à offrir sur le terrain.