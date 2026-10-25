Le stade Spotify Camp Nou s'apprête à accueillir le très attendu Clasico entre le Barça et le Real Madrid, dimanche, dans une ambiance festive particulière, le club catalan prévoyant d'organiser un immense tifo avant le coup d'envoi de la rencontre.

Ce Clasico sera marqué par le retour de Mourinho au « Spotify Camp Nou » pour la première fois lors de son deuxième passage avec le club madrilène.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le Barça devrait dévoiler les détails de ce tifo tout en cherchant à préserver l'effet de surprise, les contours de la mise en scène qui ornera les tribunes du stade n'ayant pas encore été précisés.

Le Barça ouvrira les rencontres de la dixième journée de la Liga par un tifo dans les tribunes du stade Spotify Camp Nou, une image que le club catalan a pour habitude de proposer lors des grandes occasions.

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La saison passée, lors de la première rencontre face au Real Madrid après le retour au stade à l'issue des travaux de rénovation de l'enceinte du club dans le quartier de Les Corts, le logo du Barça et la formule « Força Barça » étaient apparus sur de larges portions des premier et deuxième anneaux, grâce à des milliers de cartons de couleur bleue et rouge foncé, la formule la plus courante dans les tifos des supporters du club catalan.

Le Barça souhaite parer son stade de sa plus belle image lors de la rencontre de dimanche, qui revêt une grande importance pour l'équipe, désireuse de confirmer que sa défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions ne fut qu'un accident de parcours passager.

Le club espère que les joueurs de l'entraîneur Hansi Flick ressentiront, dès leur entrée sur la pelouse du stade catalan, la ferveur et le soutien du public, et qu'ils prendront conscience de toute la singularité des rencontres de Clasico.

Une ambiance exceptionnelle et des recettes record attendues

L'ambiance exceptionnelle au stade Spotify Camp Nou ne se limitera pas au tifo, puisqu'une forte affluence est également attendue lors de la rencontre à venir.

Le Clasico de la saison passée, disputé le 10 mai, avait réuni 62 213 spectateurs dans les tribunes, ce qui avait contribué à ce que le Barça réalise des recettes record à la billetterie, atteignant 16,5 millions d'euros.

Les responsables du club catalan se montrent optimistes quant à leur capacité à générer des recettes plus importantes cette saison, dans la mesure où les prix des billets reposent sur un système de tarification variable selon lequel les prix augmentent avec la demande, laquelle atteint des niveaux extrêmement élevés.