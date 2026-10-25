Le recrutement de Rodri a constitué l'une des plus grandes surprises du mercato estival du Barça, le club catalan ayant réussi à conclure l'affaire à son avantage, alors même que le Real Madrid pensait que le milieu de terrain était tout proche de le rejoindre.

La décision du joueur a provoqué un choc au sein de la direction du club merengue, qui estimait avoir franchi une étape importante vers un accord portant sur quatre saisons, selon le journal« Sport » catalan.

La soirée du 5 août a marqué le tournant de l'affaire, après que Rodri eut choisi de rejoindre le Barça plutôt que le Real Madrid, privant ainsi Florentino Pérez d'un joueur que le club madrilène considérait comme proche de porter son maillot.

La décision est intervenue après des heures de négociations et d'échanges téléphoniques, qui se sont soldées par le refus du joueur du projet du Real Madrid dirigé par José Mourinho.

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Florentino Pérez ignorait que Rodri écoutait en même temps l'offre du Barça. Dans un mouvement à l'abri des projecteurs, Deco, le directeur sportif du club catalan, a rencontré Pablo Barquero, le représentant du joueur, et s'est dit prêt à satisfaire les conditions contractuelles de l'international espagnol, ce qui a ouvert la porte à un changement de cap dans l'affaire.

Les démarches ont débuté entre le 1er et le 5 août, après que l'entourage du joueur eut tenu une réunion avec José Ángel Sánchez, le directeur général du Real Madrid. Cela faisait suite à des mois d'hésitation, au cours desquels le club merengue avait finalement décidé d'agir pour recruter le milieu de terrain, après s'être assuré de sa volonté de quitter Manchester City.

Les complications des négociations

Mais les négociations n'ont pas été exemptes de complications, car Rodri et son entourage familial n'étaient pas entièrement satisfaits de l'attitude du Real Madrid et de Florentino Pérez à son égard, après son sacre au Ballon d'Or, selon « Sport ».

Et bien que les différends aient été surmontés et que les négociations sur le transfert aient débuté, sa conclusion restait liée à un accord avec Manchester City et à l'obtention du feu vert définitif du joueur, ce qui ne s'est pas produit.

À ce stade, le Barça s'est invité de manière inattendue dans les négociations, après avoir appris que Rodri était devenu disponible pour un départ, surtout après que le club eut la confirmation que la blessure de Frenkie de Jong était plus grave que prévu.

Deco a expliqué que le recrutement de Rodri serait un choix stratégique, mais il a refusé de présenter une offre officielle avant que le joueur n'ait définitivement tranché. La position du Barça était claire : le club n'agirait pour finaliser l'affaire que si Rodri choisissait clairement son projet et refusait l'offre du Real Madrid, les détails contractuels étant ensuite réglés dans la foulée.

L'étude des options

Après la rencontre avec les responsables du Barça, Rodri est entré dans une période de réflexion de deux jours, durant laquelle il a étudié les options qui s'offraient à lui, avant de décider de sa prochaine destination. Et bien que le Real Madrid lui ait ouvert ses portes, ce dernier n'était pas totalement convaincu par le projet de Mourinho, et la manière dont Florentino Pérez l'avait traité au cours des mois précédents l'avait également marqué.

En revanche, le Barça représentait un choix adapté, en raison de son désir de revenir vivre près de sa famille à Madrid, ainsi que de sa conviction quant au style de jeu proposé par le club catalan.

Il a par ailleurs eu des échanges avec plusieurs de ses coéquipiers en sélection présents au Barça, ce qui l'a aidé à se faire une idée de l'ambiance du vestiaire et de son éventuelle intégration au sein de l'équipe.

Selon le rapport, Rodri a estimé qu'un transfert au Camp Nou représentait le meilleur choix pour sa carrière, tant sur le plan sportif que concernant l'ambiance de l'équipe, qu'il jugeait plus adaptée à lui que la situation au sein du Real Madrid.

Un choc madrilène

Après avoir tranché, il ne restait plus qu'à en informer officiellement les deux clubs. Le 5 août, l'agent de Rodri a donné son accord à Deco, avant de contacter les responsables du Real Madrid pour les remercier et refuser définitivement leur offre, sans laisser de place à une réouverture des négociations.

Le choc était manifeste au sein du club merengue, les responsables ne s'attendant pas à ce que le joueur revienne sur un accord qu'ils croyaient proche d'être finalisé. La nouvelle est parvenue à Florentino Pérez pendant ses vacances dans la région de Cadix, gâchant ce qui devait être une période de repos paisible.

Le choc du Real Madrid n'était pas seulement dû à la perte de Rodri, mais aussi à la perte de l'affaire au profit du Barça, alors que le club merengue prévoyait de l'annoncer quelques jours après avoir bouclé le recrutement de Diomande, dont le transfert avait été finalisé durant la même période.



