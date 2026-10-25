Le Bayern Munich a réussi à conserver la tête du championnat d'Allemagne, grâce à sa précieuse victoire 3-1 sur la pelouse de Fribourg, lors de la septième journée de la compétition, dimanche soir.

Deux jours après l'effondrement de Vincent Kompany sur le terrain d'entraînement, les joueurs du Bayern ont offert à leur entraîneur belge une raison de célébrer depuis son lit d'hôpital.

Le Bayern Munich porte ainsi son total à 17 points en tête du classement, tandis que Fribourg reste bloqué à 13 points à la troisième place.

Le site « Spox » est revenu sur les temps forts de la rencontre, lors de laquelle Aaron Danks a pris en charge la direction du Bayern depuis le banc de touche, à la suite de la maladie de Kompany.

Upamecano a ouvert le score en faveur du Bayern à la 16e minute : après avoir lui-même récupéré le ballon, il a servi Olise, puis s'est projeté vers l'avant et a filé vers le but après avoir reçu une passe en profondeur de son coéquipier, se retrouvant ainsi face au but, pour trouver la faille.

En plus d'inscrire le premier but, Upamecano a empêché Fribourg d'égaliser, après s'être opposé à une tentative de Lucas Höler.

Par la suite, le Bayern Munich a accéléré son rythme offensif, transformant le match en un affrontement ouvert et plaisant.

Mais les frappes d'Olise à la 24e minute, de Lennart Karl à la 25e minute et de Serge Gnabry à la 28e minute ont manqué de la précision requise.

Serge Gnabry a réussi, à la 42e minute, à accentuer l'avance du Bayern, inscrivant son 100e but en championnat d'Allemagne après avoir exploité une passe de Braun.

Harry Kane a gâché sa première véritable occasion de marquer à la 57e minute, après avoir tenté de reprendre le ballon de la tête.

Quant à Fribourg, qui a subi sa première défaite à domicile, il a réduit l'écart grâce à un but marqué par Tom Bischof, contre son camp, à la 82e minute.

Le Bayern Munich a étouffé le sursaut des locaux grâce à un but de son joueur français Michael Olise, à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période.



