Daniel Farke prédit que James Trafford, « le plus prometteur », deviendra le gardien numéro un de l’Angleterre après ses exploits face à Leeds United

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L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, estime que James Trafford est promis aux plus hauts sommets du football international après ses débuts impressionnants à Elland Road. Le jeune gardien a été le joueur le plus en vue lors du match nul 0-0 arraché par Leeds sur la pelouse de Sunderland.

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Farke salue le potentiel de Trafford en sélection

Farke a couvert Trafford d’éloges, qualifiant la recrue estivale de jeune gardien le plus prometteur actuellement en développement dans le football britannique. Le joueur de 24 ans a joué un rôle déterminant pour permettre à Leeds de repartir du Stadium of Light avec un point, multipliant les interventions décisives pour tenir Sunderland en échec tout au long d’une rencontre tendue de Premier League.

L’entraîneur a souligné la trajectoire à long terme du gardien, estimant qu’une place régulière en équipe d’Angleterre était à sa portée s’il poursuivait sa progression en club. « Bien sûr, pour moi, c’est le jeune gardien le plus prometteur du Royaume-Uni et il a plus ou moins tout le potentiel pour devenir un jour le numéro un de l’Angleterre », a déclaré Farke, cité par ESPN. « Il nous montre de quoi il est capable jour après jour, semaine après semaine, mais il doit continuer et faire preuve de régularité. Encore une fois, j’attends de lui des performances comme celle-ci, car il a le potentiel pour les réaliser et, quoi qu’il en soit, nous sommes tous heureux de l’avoir. »

Des arrêts décisifs au Stadium of Light

Lors du match nul face à Sunderland, Trafford a dû déployer toute sa palette pour permettre aux visiteurs de ne pas encaisser de but. Il a repoussé à deux reprises les tentatives de l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey au cours des quarante-cinq premières minutes, avant de rester concentré après la pause pour mettre Nilson Angulo en échec pendant une période de pression soutenue.

Passé par le centre de formation de Manchester City, il est arrivé à Leeds dans le cadre d’un transfert d’un montant initial de 40 millions de livres, une somme qui a surpris certains observateurs. Farke estime toutefois que cet investissement important était justifié par les qualités que le jeune joueur apporte à l’effectif, tant sur le plan technique que par son influence psychologique sur les défenseurs qui évoluent devant lui.

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Assurance et aura en défense

Farke a souligné que la présence de Trafford rassure la défense de Leeds, souvent mise à l’épreuve par une équipe de Sunderland désireuse de quitter la dernière place du classement. L’entraîneur a expliqué que, si les arrêts réalisés samedi étaient attendus d’un joueur de son calibre, c’est son attitude générale qui le distingue véritablement des autres gardiens.

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« Je ne dirais pas qu’il a réalisé un arrêt incroyable, de classe mondiale, mais plusieurs bons arrêts, et il a aussi montré aujourd’hui pourquoi nous tenions tant à le recruter. Oui, sa confiance naturelle et ses qualités, son aura et son assurance inspirent aussi les joueurs devant lui, mais, pour être honnête, je m’attendais à une telle performance de sa part. C’est pour cela que nous avons dépensé de l’argent pour le recruter », a ajouté Farke.

Les attentes envers le joueur d’Elland Road

Malgré ces éloges, Farke tient à ce que son gardien garde les pieds sur terre et souligne que le niveau affiché contre Sunderland doit devenir la norme plutôt que l’exception. Leeds occupe actuellement la première moitié du classement de Premier League après huit matches, et conserver une défense solide sera crucial pour ses ambitions sur le reste de la saison 2026-2027.

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« J’attends aussi d’un gardien de Leeds de ce niveau qu’il soit présent ici et là lors d’un déplacement difficile. Je n’attends rien de moins que la performance qu’il a livrée aujourd’hui », a conclu l’entraîneur allemand.