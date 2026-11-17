Comment regarder Danemark - Norvège avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Parken

Le Danemark accueille la Norvège mardi soir au Parken, à Copenhague, pour la dernière journée du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. La deuxième place et un billet pour les quarts de finale sont en jeu.

L’équipe de Brian Riemer arrive en grande forme après avoir écrasé le Portugal 4-1 samedi à Braga. Ce résultat l’a portée à neuf points et à un match d’une qualification pour la phase à élimination directe. Rasmus Hojlund a inscrit un doublé et Pierre-Emile Hojbjerg a marqué sur penalty lors de la plus lourde défaite à domicile du Portugal dans l’histoire des compétitions officielles.

Morten Hjulmand a qualifié ce succès de l’une des plus grandes victoires de l’histoire du football danois, tout en soulignant rapidement que le travail n’était pas terminé. Un nul au Parken suffira au Danemark pour se qualifier, mais une défaite offrirait à la Norvège la deuxième place.

La Norvège aborde elle aussi le rendez-vous de mardi avec de l’élan, après sa victoire 3-1 contre le pays de Galles samedi à Oslo. Erling Haaland a marqué sur penalty et délivré une passe décisive, tandis qu’Antonio Nusa a ouvert le score et qu’Andreas Schjelderup a inscrit un deuxième but. Les hommes de Stale Solbakken savent que seule une victoire à Copenhague leur suffira.

Haaland sera au cœur des espoirs norvégiens, même si l’attaquant de Manchester City a été interrogé après le match contre le pays de Galles sur la procédure en cours concernant les accusations d’infractions aux règles financières de la Premier League visant son club. Il a clairement indiqué qu’il restait entièrement concentré sur le football et sur ce match décisif de Ligue des nations.

Martin Odegaard a disputé les 90 minutes contre le pays de Galles malgré une nuit de maladie avant le match, un fait révélé seulement après la rencontre par Solbakken. Sa disponibilité et son état de forme seront à surveiller avant le coup d’envoi.

Le Portugal étant déjà assuré de terminer en tête du groupe et le pays de Galles se dirigeant vers les barrages de relégation, le match de mardi au Parken sera une confrontation directe pour la deuxième place.