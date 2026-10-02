Le Croate Zlatko Dalic, sélectionneur des Émirats arabes unis, a affirmé que son équipe était prête à affronter Oman, demain samedi, en demi-finale de la Coupe du Golfe.

Lors de la conférence de presse diffusée sur le réseau de chaînes Abu Dhabi Sports, Dalic a déclaré : « Je suis satisfait de ce que nous avons produit lors des matches précédents, mais notre concentration est désormais entièrement tournée vers le match de demain. Nous abordons ce tournoi étape par étape, et notre objectif est de poursuivre notre prestation avec le même état d'esprit et la même détermination. »

Il a ajouté : « Nous savons que le match face à Oman sera extrêmement difficile. Nous avons bien étudié notre adversaire, qui a livré une performance remarquable dans les 20 dernières minutes face au Koweït et a réussi à s'imposer sur le score de 3-1. »

Il a souligné : « Oman dispose également d'un groupe offensif solide, et son entraîneur Tarik Sektioui réalise un bon travail. C'est pourquoi nous avons étudié ses points forts et ses points faibles afin de mettre en place la tactique adaptée pour cette rencontre. »

Il a poursuivi : « Nous respectons la sélection omanaise, car tous les matches entre les Émirats et Oman sont difficiles et marqués par l'intensité et la rivalité. C'est pourquoi nous sommes prudents et prêts pour la rencontre de demain. »

Au sujet du statut de favori de la sélection émiratie pour le sacre, Dalic a commenté : « Nous sommes désormais en demi-finale, et je suis satisfait de la manière dont nous avons joué lors de la phase de groupes et des niveaux remarquables que nous avons affichés. Nous devons poursuivre notre parcours en battant Oman et faire plaisir à nos supporters. »

Dalic a évoqué le jour de repos supplémentaire dont a bénéficié la sélection omanaise, affirmant que cela ne constituerait pas une excuse pour la sélection émiratie avant le match.

Il a insisté : « La sélection omanaise a bénéficié d'un jour de repos supplémentaire, mais nous ne cherchons pas d'excuses ou de prétextes avant la demi-finale. Nous aussi, nous avons fait reposer certains éléments de base lors de la rencontre face au Qatar. »

Il a conclu : « Remporter la Coupe du Golfe n'est pas chose aisée, mais nous devons être prêts et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous serons au plus haut degré de concentration face à Oman. »















