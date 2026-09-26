Malgré la large victoire de la sélection des Émirats arabes unis face au Yémen, le Croate Zlatko Dalic a refusé de se laisser emporter par l'euphorie, préférant tourner le regard de ses joueurs vers la prochaine confrontation contre Bahreïn, un test décisif qui pourrait offrir aux Émirats arabes unis le billet pour les demi-finales de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 ».

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Dalic a affirmé que son équipe est consciente de la difficulté de la rencontre, insistant sur la nécessité de donner le meilleur d'elle-même pour l'emporter. Il a déclaré : « Nous allons jouer contre un adversaire redoutable, et nous savons ce que nous avons à faire. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour gagner. La sélection bahreïnie possède une grande expérience et un grand entraîneur. »

Dalic : une victoire contre Bahreïn réalise notre premier objectif

L'entraîneur croate a expliqué que la confrontation contre Bahreïn représente une occasion de valider la qualification pour les demi-finales, soulignant que la sélection émiratie est appelée à afficher un meilleur niveau que celui montré lors du premier match, malgré la large victoire contre le Yémen.

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Dalic a déclaré : « Chaque match est important. Et si nous gagnons demain, nous serons qualifiés et nous aurons atteint notre premier objectif. Bahreïn a livré un bon match lors de sa précédente rencontre, et je sais que nous avons nous aussi livré un bon premier match, mais nous devons faire plus. »

L'entraîneur des Émirats arabes unis a insisté sur la nécessité d'oublier le résultat du match contre le Yémen et de se concentrer sur la prochaine rencontre, déclarant : « Nous devons oublier le match contre le Yémen et nous concentrer sur la confrontation avec Bahreïn, saisir toutes les occasions, et faire de notre défense notre point fort. »

Il a ajouté : « Après notre match contre le Yémen et nos quatre buts inscrits, tout le monde parle de nous, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match et avancer pas à pas. J'espère que nous répéterons ce que nous avons montré face au Yémen et que nous décrocherons la qualification demain. »

Nous ne sommes pas favoris : Dalic refuse de mettre la pression sur ses joueurs

Dalic a refusé de placer la sélection émiratie parmi les candidats au sacre, affirmant que son objectif actuel est d'atteindre les demi-finales, sans imposer aux joueurs une pression supplémentaire compte tenu de la force de la concurrence.

Il a déclaré : « Nous ne sommes pas favoris pour le tournoi, et je veux atteindre notre premier objectif en nous qualifiant pour les demi-finales, sans mettre de nouvelle pression sur les joueurs. »

Il a poursuivi : « Le public réclame le meilleur, mais je ne peux pas mettre la pression sur nos joueurs. Je ne veux pas envoyer un message négatif ni dire que nous sommes les meilleurs, nous avançons pas à pas. »

L'entraîneur croate a évoqué la force des sélections participant au tournoi, affirmant que la concurrence ne sera pas facile, et il a ajouté : « Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas favoris, et il y a des sélections fortes dans ce tournoi comme le Qatar et l'Arabie saoudite. »

Les souvenirs d'Al-Hilal toujours présents et un nouveau rêve avec les Émirats arabes unis

Dalic a ravivé ses souvenirs avec Al-Hilal lors de son précédente expérience en Arabie saoudite, exprimant son espoir de réaliser un exploit avec la sélection émiratie à l'image de ce qu'il a accompli avec le club saoudien.

L'entraîneur croate a déclaré : « J'ai de beaux souvenirs ici, en Arabie saoudite, avec Al-Hilal, et j'espère réaliser quelque chose avec la sélection des Émirats arabes unis comme je l'ai fait avec Al-Hilal. »

Jiménez : nous voulons rendre les supporters heureux

De son côté, Nicolás Jiménez, joueur de la sélection émiratie, a souligné la difficulté de la rencontre attendue face à Bahreïn, mettant en avant l'importance de la Coupe du Golfe pour les joueurs, ainsi que la force des sélections qui y participent.

Jiménez a déclaré : « Comme l'a dit l'entraîneur, le match est difficile, et participer à ce tournoi est important, et toutes les équipes qui y sont présentes sont fortes. »

Il a ajouté : « Nous devons analyser notre précédent match pour être prêts à affronter Bahreïn, assimiler les consignes de l'entraîneur, et donner le meilleur de nous-mêmes. Nous représentons une grande sélection, et c'est un tournoi important, et nous cherchons à rendre les supporters et l'entraîneur heureux. »

Le joueur des Émirats arabes unis a conclu ses déclarations en remerciant les supporters pour leur soutien, affirmant que les joueurs feront de leur mieux pour les combler, déclarant : « Je remercie nos supporters pour leurs encouragements, et nous donnerons tout ce que nous avons pour les rendre heureux. »