Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a été le grand artisan de la victoire 2-0 contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Il a ouvert le score puis servi une passe décisive pour le deuxième but, portant son total à 8 réalisations et rejoignant Lionel Messi en tête du classement des buteurs.

Selon les données d’Opta, Mbappé intègre un cercle très restreint : il est seulement le quatrième joueur des 60 dernières années à marquer, à délivrer une passe décisive et à manquer un penalty au cours d’une même rencontre de Coupe du monde.

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Ironie du calendrier : Messi avait réalisé la même performance trois jours plus tôt face à l’Égypte en huitièmes de finale, inscrivant un but, provoquant un autre et manquant un penalty, avant la victoire 3-2 de l’Albiceleste.

Bien qu’il ait manqué son penalty en première période face au Maroc, Mbappé n’a pas flanché et a poursuivi ses offensives, avant d’ouvrir le score puis de servir une passe décisive pour propulser les Bleus en demi-finale.

Un doublé qui souligne l’influence des deux stars sur cette édition du Mondial : chacun a laissé son empreinte en match à élimination directe malgré un penalty manqué, une performance rare répétée à deux reprises en seulement trois jours.