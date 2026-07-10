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D’un coup d’éclat digne de l’Égypte, Mbappé surprend le Maroc en s’inspirant de l’arme fatale de Messi

Kylian Mbappé
L. Messi
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
France vs Maroc
France
Maroc
France
Argentine
Égypte
É.-U.
Maroc

Un record historique inscrit par l'étoile numéro un du football français

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a été le grand artisan de la victoire 2-0 contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Il a ouvert le score puis servi une passe décisive pour le deuxième but, portant son total à 8 réalisations et rejoignant Lionel Messi en tête du classement des buteurs.

Selon les données d’Opta, Mbappé intègre un cercle très restreint : il est seulement le quatrième joueur des 60 dernières années à marquer, à délivrer une passe décisive et à manquer un penalty au cours d’une même rencontre de Coupe du monde.

À lire aussi : Bono : « J’ai beaucoup aimé ce que Messi a fait face à l’Égypte »

Ironie du calendrier : Messi avait réalisé la même performance trois jours plus tôt face à l’Égypte en huitièmes de finale, inscrivant un but, provoquant un autre et manquant un penalty, avant la victoire 3-2 de l’Albiceleste.

Bien qu’il ait manqué son penalty en première période face au Maroc, Mbappé n’a pas flanché et a poursuivi ses offensives, avant d’ouvrir le score puis de servir une passe décisive pour propulser les Bleus en demi-finale.

Un doublé qui souligne l’influence des deux stars sur cette édition du Mondial : chacun a laissé son empreinte en match à élimination directe malgré un penalty manqué, une performance rare répétée à deux reprises en seulement trois jours.

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