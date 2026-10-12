« J’ai eu un échange très franc avec Nick, que je considère comme un excellent footballeur aux qualités très variées », a expliqué Jaissle, 38 ans.

Interrogé sur la possibilité que Woltemade n’ait pas voulu endosser un rôle de challenger chez les Magpies, Jaissle a précisé : « Comme je l’ai dit, nous lui avons communiqué très clairement sa situation actuelle dans l’équipe, notamment au regard de notre style de jeu, fondé sur un pressing haut. À ce moment-là, un ou deux autres joueurs avaient simplement une petite longueur d’avance. » Woltemade aurait donc choisi le prêt pour obtenir le temps de jeu qu’il espérait en club.

Malgré ce départ temporaire, l’entraîneur compte toujours sur l’attaquant de 1,98 mètre à moyen terme. Aucune option d’achat n’a été négociée entre les deux clubs.

« Je l’apprécie beaucoup et il reste bien sûr notre joueur, puisqu’il n’est que prêté », a souligné Jaissle. Le contrat du droitier à Newcastle court jusqu’en 2031. En l’état actuel des choses, il tentera donc à nouveau sa chance outre-Manche l’année prochaine.

Sur le plan sportif, les débuts de l’attaquant en Serie A sont toutefois très laborieux. Woltemade peine encore à trouver son rythme à Turin. Un coéquipier lui a néanmoins récemment envoyé un signal positif.

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Randal Kolo Muani salue l’apport de Nick Woltemade à la Juventus

Lors du récent match nul 1-1 contre Cagliari Calcio, il a fallu attendre l’entrée en jeu de l’Allemand pour que la rencontre bascule. Son partenaire d’attaque Randal Kolo Muani a égalisé à la 81e minute en reprenant de la tête, au second poteau, un centre de Kerim Alajbegovic, avant de voir une reprise de volée heurter la barre transversale par-dessous peu après.

L’attaquant français a visiblement profité de la présence physique de l’Allemand, puisqu’il n’a plus eu à évoluer seul en pointe en fin de match. « L’entraîneur a dit à la mi-temps que nous avions beaucoup le ballon et que nous devions l’envoyer dans la surface sur des centres, car il y avait beaucoup de joueurs à cet endroit. Quand Woltemade est entré, nous nous sommes créé davantage d’occasions et les choses se sont nettement mieux passées qu’en première période, même si nous pouvons encore progresser », a déclaré Kolo Muani.

« Quand Nick se place dans l’axe, avec sa grande taille, il peut conserver le ballon et mobiliser les défenseurs. Cela me donne plus de liberté pour me déplacer et recevoir le ballon. Pour moi, c’est beaucoup mieux », a poursuivi l’ancien joueur de Francfort.

Woltemade avait quitté le VfB Stuttgart pour les Magpies à l’été 2025 contre 75 millions d’euros, mais n’avait pas répondu aux fortes attentes en Premier League. L’engouement autour de l’international allemand, sélectionné à 14 reprises, était retombé en peu de temps.