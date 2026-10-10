L’Atlético de Madrid a décroché samedi sa cinquième victoire de la saison en Liga. Les Colchoneros se sont imposés grâce à une tête victorieuse de Cristian Romero en fin de match sur la pelouse du Deportivo Alavés, réduit à dix : 1-2. L’Atlético occupe provisoirement la deuxième place, à deux points du leader, le FC Barcelone, qui joue encore ce samedi soir au Camp Nou contre Getafe.

Du côté de l’Atleti, Julián Álvarez a commencé sur le banc. L’attaquant vedette entretient toujours une relation compliquée avec le club après avoir clairement affiché son envie de départ l’été dernier. Jonathan David a été titularisé à sa place, avec Pablo Barrios derrière lui et Giuliano Simeone et Ademola Lookman sur les ailes.

L’Atlético a dominé à Alavés, où le gardien Antonio Sivera a évité que la première grosse occasion, signée David, ne se transforme en but grâce à un arrêt de grande classe. Après un peu plus d’une demi-heure, le score est tout de même passé à 0-1 par l’intermédiaire d’Alejandro Grimaldo, lancé en profondeur par David et auteur d’une frappe puissante du gauche.

Dans le temps additionnel de la première période, Alavés est tout de même parvenu à égaliser. Robin Le Normand a commis une faute dans sa surface et l’a payé d’un penalty, transformé par Lucas Boyé : 1-1.

Malgré ce coup dur, la physionomie du match a peu changé après la pause, l’Atlético continuant de tout dominer. La tâche des visiteurs a en plus été facilitée quand Alavés s’est retrouvé à dix après le carton rouge adressé à Ángel Pérez. Il a touché la cheville du remplaçant Álvarez.

L’Atleti a encore accentué sa domination, même si cela n’a pas immédiatement débouché sur les plus grosses occasions. La perte de points a finalement été évitée à la 87e minute par Romero. L’Argentin a repris de la tête au second poteau un excellent centre d’Álex Baena : 1-2.



