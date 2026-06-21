Curaçao décroche un point historique en Coupe du monde grâce à l’immense Eloy Room

Dans la nuit de samedi à dimanche, Curaçao a créé la sensation lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. L’équipe entraînée par Dick Advocaat a tenu en échec l’Équateur, grand favori, à Kansas City, avec un match nul et vierge : 0-0. Grâce à plusieurs arrêts décisifs, le gardien Eloy Room a été désigné héros de la rencontre, permettant à Curaçao de décrocher son tout premier point en Coupe du monde.

Après la lourde défaite 7-1 concédée face à l’Allemagne, Curaçao semblait pourtant condamné à l’échec contre l’Équateur, également en quête de ses premiers points. Le sélectionneur Dick Advocaat avait donc opté pour un dispositif plus prudent, alignant un cinquième défenseur et laissant Riechedly Bazoer sur le banc au coup d’envoi.

Dès le coup d’envoi à l’Arrowhead Stadium, le capitaine équatorien Enner Valencia se présenta seul face au but, mais Room sortit aussitôt sa première parade. Les Sud-Américains monopolisèrent ensuite le ballon et repoussèrent leurs adversaires dans leur camp. Pedro Vite tirait à côté, Gonzalo Plata butait sur Room et Valencia ne parvenait pas non plus à tromper le gardien expérimenté. Après un peu plus de vingt minutes, l’Équateur totalisait déjà plusieurs tentatives, tandis que Curaçao devait se contenter de défendre.

Malgré cette domination, la formation d’Advocaat a tenu bon. Une semaine après avoir cédé face à l’Allemagne malgré une entame prometteuse, Curaçao a cette fois limité la casse. À la mi-temps, le score était toujours de 0-0, malgré 74 % de possession pour l’Équateur et une nette supériorité territoriale.

Après la pause, l’Équateur a continué à presser. Le milieu de terrain de Chelsea, Moisés Caicedo, a tenté sa chance de loin, tandis que Valencia et plusieurs de ses coéquipiers se sont montrés dangereux à bout portant. À chaque fois, Room était au bon endroit.

Pourtant, Curaçao ne se contentait pas de défendre. Vers l’heure de jeu, le novice en Coupe du monde s’est même créé les meilleures occasions de la rencontre : Leandro Bacuna a failli ouvrir le score, puis Livano Comenencia a vu sa tentative repoussée de justesse. Peu après, le gardien équatorien a dû s’interposer à nouveau face à un tir puissant de Juninho Bacuna.

Dans le dernier quart d’heure, l’Équateur a encore accentué la pression. Valencia a placé une nouvelle tête dangereuse et le remplaçant Nilson Angulo a lui aussi failli ouvrir le score. Mais Room est resté impassible, enchaînant les arrêts au grand dam des Équatoriens. Au total, la « Tri » a aligné 27 tirs, dont 15 cadrés, tandis que le gardien néerlandais signait 15 parades.

Grâce à ce nul, les deux sélections totalisent un point dans le groupe E et conservent toutes deux une chance de qualification pour le tour suivant en cas de victoire lors de la troisième journée.