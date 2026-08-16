Le Real Madrid a bouclé sa préparation pour la nouvelle saison par une victoire convaincante face à Schalke, lors d'un match qui a livré plus d'un signal positif à l'entraîneur José Mourinho, après avoir vu la participation de plusieurs nouvelles recrues, ainsi que le retour d'éléments clés dans ses plans, au premier rang desquels Jude Bellingham et Thibaut Courtois.

Le match a été marqué par la première apparition du nouveau trio Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Amadou Diawara, tandis que Cucurella est entré à la 61e minute et a su laisser une bonne impression durant les minutes qu'il a disputées, malgré une entrée dans le match dans des conditions qui n'étaient pas faciles.

À l'issue de la rencontre, Cucurella a exprimé sa grande joie pour ses débuts avec le Real Madrid, affirmant que l'équipe avait livré un match solide et obtenu un résultat idéal avant le début de la saison.

Il a déclaré : « Je suis extrêmement heureux, et je pense que ce fut un match formidable pour tout le monde. C'est un excellent résultat avant le début de la saison. L'attente a été longue, et j'ai hâte de débuter le championnat. »

Le latéral espagnol avait rejoint l'équipe en retard par rapport au reste des joueurs, après sa participation à la finale de la Coupe du monde avec la sélection de son pays, avant de rejoindre le Real Madrid et d'entamer une nouvelle étape de sa carrière, ce qu'il a considéré comme le fruit de longues années de travail.

Cucurella a dit à propos de ce parcours : « Il y a beaucoup de travail acharné derrière tout cela, et tous les efforts fournis au fil de ces années valaient bien toute cette peine », affirmant dans le même temps que ses coéquipiers l'avaient aidé à s'adapter rapidement au sein du groupe.

Le latéral espagnol a ajouté que les joueurs du Real Madrid l'avaient accueilli, lui et les nouvelles recrues, d'une manière particulière, en disant : « Ils sont tous formidables, et ils ont facilité à chacun l'intégration à l'équipe », avant d'adresser un message aux supporters du club, affirmant qu'il avait reçu un grand nombre de messages depuis sa signature, et qu'il donnerait tout ce qu'il a pour le maillot merengue.