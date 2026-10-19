Marc Cucurella, latéral du Real Madrid, a salué la performance de son équipe lors de la victoire face à son invité Séville sur le score de 4-1, lors de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

Le quotidien Marca a rapporté les déclarations de Cucurella, accordées à la chaîne du Real Madrid, après la large victoire obtenue au stade Santiago-Bernabéu, dimanche soir.

Cucurella a déclaré : « Je pense que nous avons livré un bon match dès le début, nous avons su quand contrôler le jeu et quand jouer plus vite, et nous avons produit 90 minutes vraiment excellentes. »

Il a ajouté : « Quand on gagne, tout devient meilleur et plus facile. Nous avons ressenti une certaine peur à Rome en Ligue des champions, mais nous avons su renverser la situation en notre faveur. »

Il a poursuivi : « Renverser la situation nous aide à comprendre que nous devons toujours donner 100 % de ce que nous avons. Tout le monde a joué son rôle, et c'est la voie dans laquelle nous devons continuer. »

Il a souligné : « Jouer à domicile ? C'est extrêmement important, car il n'est pas facile de jouer ici. C'est un stade qui impose toujours son prestige, et cela devient encore plus difficile avec la qualité de nos joueurs. Si nous transformons le stade Santiago-Bernabéu en forteresse imprenable, les choses deviendront plus faciles. »

Cucurella a commenté le retour d'Éder Militão à la compétition après sa guérison de sa blessure, en déclarant : « Il a prouvé qu'il est un joueur doté d'un caractère très fort. Le plus important, c'est que nous soyons tous disponibles. »

Il a précisé : « Plus nous avons de joueurs, mieux c'est. C'est un sport collectif, et un match réunit 11 joueurs face à 11 autres, en plus des joueurs présents sur le banc, et tout le monde doit apporter sa contribution durant les minutes qu'il dispute. »