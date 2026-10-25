Cucurella impose sa loi face à Yamal, Rodri incapable de dicter son rythme

Le stade Spotify Camp Nou a été le théâtre d'une première période riche en émotions, ponctuée par un but du Real Madrid inscrit par Kylian Mbappé, à la suite d'un ballon qui lui est revenu, offrant ainsi l'avantage au club madrilène.

Le journal Sport a passé en revue l'évaluation des joueurs du Barça à l'issue de la première période.

Joan García : il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but de Mbappé, survenu à l'issue d'une action totalement imprévisible.

En dehors de cela, le gardien du Barça n'a pas eu à intervenir beaucoup. Il s'est contenté de diriger ses coéquipiers depuis l'arrière et a dégagé sur l'un des côtés du terrain une frappe sans danger du Real Madrid. Il a également fait preuve de rapidité en sortant de sa cage pour dégager le ballon.

João Cancelo : il a dû fournir un gros effort sur le plan défensif et n'a pas pu monter à l'attaque avec la liberté qu'il privilégie.

Cancelo s'est montré solide et est resté vigilant dans la surveillance du joueur qui lui était assigné, mais il a rencontré des difficultés durant les dernières minutes.

Gerard Martín : on ne peut pas lui adresser beaucoup de reproches concernant le but, car Mbappé a surgi de nulle part et a eu la chance de trouver le ballon.

En dehors de cela, il a livré une bonne performance, a affiché une grande confiance, a été solide en défense et s'est distingué par sa capacité à bien relancer le ballon.

Pau Cubarsí : il a formé un duo défensif fiable avec Gerard Martín, est resté vigilant dans la surveillance du joueur qui lui était assigné et rapide dans l'interception des ballons. Il a également été parfaitement en phase avec son coéquipier dans l'exécution du piège du hors-jeu.

Xavi Espart : il a été contraint de quitter le terrain à la 28e minute en raison de douleurs musculaires. C'était regrettable, car il commençait à se sentir plus à l'aise sur le terrain.

Rodri : il a eu du mal à imposer son rythme face au milieu de terrain du Real Madrid, doté d'une grande puissance physique et d'une solidité évidente.

Rodri ne s'est pas senti totalement à l'aise, malgré sa contribution au renforcement de la présence et de l'organisation dans l'entrejeu.

Pedri : il se sent à l'aise avec Rodri à ses côtés, car celui-ci le décharge des responsabilités liées à la construction du jeu et lui permet de révéler le meilleur de ses capacités créatives.

Il a livré une toute première période remarquable, profitant de la liberté de mouvement qui convient particulièrement à son style.

Fermín López : il n'a pas cessé de presser l'adversaire et a été très actif en attaque. Il s'est montré sous un bon jour en début de rencontre, avant que son influence ne décline progressivement au fil des minutes.

Il a néanmoins attiré les regards avec deux gestes techniques consécutifs par-dessus la tête d'un adversaire, qui ont enflammé le public et l'ont fait se lever de ses sièges.

Gordon : il a accompli un travail qui ne bénéficie pas de beaucoup de lumière, mais qui était important, puisqu'il a aidé Cancelo sur le plan défensif pour limiter les montées des joueurs du Real Madrid par le côté qu'ils occupaient.

Outre sa solidité défensive, il a fait partie des rares joueurs du Barça à avoir osé frapper au but et tester les qualités du gardien Lunin.

Raphinha : il a obtenu 3 occasions, mais n'a réussi à cadrer aucune d'entre elles. Et malgré son manque de précision dans la conclusion des actions.

Il n'a pas cessé de presser les joueurs du Real Madrid lors de leurs tentatives de construction du jeu depuis l'arrière.

Lamine Yamal : il n'a pas pu déborder son adversaire sur l'aile autant qu'il l'aurait souhaité, mais il a laissé une bonne impression lors du duel intense qui l'a opposé à Marc Cucurella pendant 45 minutes.

Les deux joueurs se connaissent bien, ce qui a ajouté davantage de piquant à leur affrontement.

Alejandro Baldé : il est entré en jeu à la place d'Espart, mais n'a pas eu beaucoup d'occasions de laisser son empreinte. Il n'est pas facile de participer de manière soudaine à un Clásico déjà entamé, surtout lorsque le temps de jeu du joueur cette saison est extrêmement limité.