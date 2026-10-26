Le Real Madrid a réussi à faire pencher le Clasico en sa faveur en s'imposant sur le score de 2-1 face à son rival traditionnel, le FC Barcelone, sur la pelouse du stade Spotify Camp Nou, dimanche soir.

Selon le journal Sport, l'équipe de l'entraîneur José Mourinho a foulé la pelouse du Spotify Camp Nou en sachant parfaitement ce qu'elle voulait mettre en œuvre, notamment sur le plan défensif, puisque Marc Cucurella s'est chargé du marquage individuel de Lamine Yamal, en usant d'une grande dose de puissance.

Quelques minutes avant que les deux équipes ne regagnent les vestiaires, Cucurella a mené une action remarquable qui s'est conclue par un but inscrit par Kylian Mbappé, après que Gerard Martín a échoué à dégager le ballon comme il se devait.

La prestation de Cucurella a été l'une des principales raisons de la solidité défensive du Real Madrid, après qu'il a réussi à neutraliser le danger que représentait Lamine Yamal.

À la 32e minute, Lamine Yamal s'est plaint auprès de l'arbitre Martínez Munuera d'avoir été victime d'un accrochage manifeste de la part de Cucurella, et lui a réclamé de brandir un carton jaune, ce n'était en effet pas la première faute qu'il commettait à son encontre.

Yamal a ressenti de la frustration en voyant Marc Cucurella échapper à la sanction, ce qui n'est pas passé inaperçu lors des couvertures sportives du match.

Lorsque le transfert de Cucurella au Real Madrid avait été officiellement annoncé, Yamal s'était exprimé dans l'émission « Tiempo de Juego » sur la radio Cadena COPE pour parler de la Coupe du monde 2026, mais il avait également abordé son opinion sur l'arrivée de Cucurella chez le club madrilène.

Yamal avait alors déclaré : « Je lui ai dit qu'il jouerait le premier match comme titulaire, mais que lors du deuxième match il serait assis sur le banc, parce que je vais le dévorer. »

Mais Marc Cucurella a réussi, lors de ce premier Clasico, à imposer sa domination sur Yamal.