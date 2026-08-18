Cucurella copieusement sifflé par 62 000 personnes lors de ses débuts avec le Real Madrid

Marc Cucurella a été sifflé à chaque ballon touché dimanche après-midi lors du match Schalke 04 - Real Madrid (0-3). Les supporters allemands n’ont manifestement pas oublié la demi-finale de l’Euro 2024.

Cucurella a rejoint le Real Madrid plus tôt cet été en provenance de Chelsea pour soixante millions d’euros. Dimanche, il n’a toutefois fait que ses débuts.

Le latéral gauche était en effet encore en vacances ces dernières semaines, puisqu’il était engagé jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, lors du tournoi mondial.

Cucurella a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne et y a joué un rôle important avec deux passes décisives. L’Espagnol avait déjà tenu un grand rôle en 2024 lorsque le pays du sud de l’Europe avait remporté l’Euro.

C’est surtout lors du match contre l’Allemagne que Cucurella s’est retrouvé sous les projecteurs. En fin de cette demi-finale, le score était de 1-1 lorsque Jamal Musiala a tiré le ballon sur le bras du défenseur.

L’Allemagne n’a pas obtenu de penalty et l’Espagne s’est imposée en prolongation. Après la rencontre, l’UEFA a reconnu que l’Allemagne aurait dû obtenir un penalty.

Les supporters à Gelsenkirchen n’avaient manifestement pas oublié cet incident. Le latéral gauche est entré en jeu après 61 minutes et a été sifflé à chaque ballon touché.

Malgré tout, Cucurella lui-même s’est dit satisfait de ses débuts avec le Real Madrid. « Je suis extrêmement heureux. C’est beau de voir que tout le travail acharné de ces dernières années est enfin récompensé. »