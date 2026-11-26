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Crystal Palace a renversé la Real Sociedad (2-1) à Selhurst Park au terme d’un match âpre. Mené après un but de Mamadou Sarr, le club londonien a profité de sa supériorité numérique en fin de rencontre pour inverser la tendance.

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À Selhurst Park, l’opposition tactique mettait aux prises deux philosophies européennes distinctes. Sous la direction de Thomas Frank, Crystal Palace cherchait à imposer un jeu intense et direct, fondé sur la puissance physique de sa ligne d’attaque.

L’objectif était de perturber le rythme des visiteurs par un pressing agressif en bloc médian et des transitions rapides, en ciblant notamment les demi-espaces, où ses milieux créatifs pouvaient servir directement les attaquants.

À l’inverse, la Real Sociedad entendait maîtriser le tempo grâce à une meilleure conservation du ballon et à la fluidité de son organisation. L’équipe de Pellegrino Matarazzo cherchait à désorganiser le bloc de Palace en créant des surnombres dans l’axe du terrain, afin d’attirer les pistons adverses hors de leur position et d’exploiter les espaces libérés sur les côtés.

Ce jeu d’ajustements est resté sans vainqueur à la pause, avant qu’une série de changements tactiques en seconde période et un incident disciplinaire décisif ne modifient le cours du match.

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Le dispositif tactique de Crystal Palace

Thomas Frank a opté pour un solide 4-4-2, privilégiant la stabilité défensive et des transitions explosives. À la relance, les quatre défenseurs centraux, Disasi, Canvot, Chilwell et Richards, s’écartaient pour étirer la première ligne du pressing adverse, tandis que Dean Henderson jouait le rôle de meneur de jeu reculé afin de contourner la pression initiale.

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Les pistons, en particulier Ben Chilwell, avaient pour consigne de se positionner haut afin de repousser les latéraux de la Real Sociedad, transformant de fait le dispositif en 3-2-5 avec le ballon.

La stratégie défensive reposait sur des déclencheurs de pressing précis. Palace acceptait de reculer dans un bloc bas en 5-4-1 lorsque les visiteurs franchissaient la ligne médiane, mais ses joueurs devaient presser avec agressivité dès qu’une passe était jouée en retrait ou vers les latéraux de la Real Sociedad. Will Hughes servait de sentinelle, protégeant la défense à trois et coupant les actions adverses, tandis que Kamada et Nketiah évoluaient comme meneurs de jeu dans l’axe, cherchant à recevoir le ballon entre les lignes.

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Malgré seulement 43 % de possession, le plan était clair : absorber la pression et attaquer le plus directement possible. Cette approche a fini par porter ses fruits en seconde période, Palace poussant les visiteurs à la faute une fois le rapport de forces numérique modifié.

Le dispositif tactique de la Real Sociedad

La Real Sociedad évoluait dans un 4-4-2 fluide, qui se muait souvent en 4-2-2-2 ou en 2-4-4 lors de ses longues phases de possession. Son principal objectif tactique était de contourner le bloc médian de Palace par de courtes séquences de passes en triangle.

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Avec 57 % de possession, l’équipe basque cherchait à exploiter les espaces derrière Chilwell et les autres pistons. Sarr occupait une place centrale dans ce plan : dangereux sur les côtés, il repiquait aussi vers l’intérieur pour soutenir Oyarzabal.

Défensivement, la Real Sociedad appliquait un marquage de zone rigoureux pour garder les joueurs créatifs de Palace devant elle. Cette approche s’est révélée très efficace pendant la première heure : malgré 16 tentatives adverses, Palace n’a cadré que quatre tirs. L’ouverture du score à la 66e minute découlait directement de cette maîtrise de l’organisation : Sarr a trouvé le chemin des filets après une période de construction patiente.

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Mais la solidité de son dispositif dépendait de la présence de tous ses joueurs pour couvrir les espaces latéraux. Lorsque J. Martin a été expulsé pour un deuxième carton jaune à la 72e minute, les rotations défensives élaborées qui avaient si longtemps contrarié Palace ont commencé à se désorganiser, exposant la Real Sociedad au jeu direct de l’équipe à domicile.

Le duel tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée dans l’axe, où le milieu travailleur de Palace tentait d’étouffer la supériorité technique de la Real Sociedad. Pendant 70 minutes, Matarazzo semblait remporter ce duel : les 19 tirs de son équipe, dont sept cadrés, témoignaient de sa capacité à se créer de bonnes occasions grâce aux déplacements collectifs.

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Face à la défense compacte des visiteurs, Palace peinait à trouver des ouvertures et devait souvent tenter sa chance de loin, avec 12 tirs non cadrés.

Le tournant n’a pas été un coup de génie tactique, mais une faute de discipline. Le deuxième carton jaune reçu par Martin à la 72e minute a contraint la Real Sociedad à réorganiser sa défense dans l’urgence. Avec un joueur de moins pour couvrir toute la largeur du terrain, l’équipe basque ne pouvait plus maintenir son pressing haut.

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Frank a immédiatement senti le basculement et encouragé ses joueurs à accélérer le jeu pour exploiter les espaces. Dès la minute suivant l’expulsion, Palace a obtenu un penalty, transformé par Jean Mateta pour égaliser et faire entièrement basculer l’avantage psychologique du côté des locaux.

Les ajustements en cours de match

Les deux entraîneurs ont utilisé leur banc de façon proactive, mais pour des raisons bien différentes. L’entrée de Dwight McNeil à la 57e minute, décidée par Frank, s’est révélée inspirée. En remplaçant Nketiah, McNeil a apporté une autre qualité de service et davantage d’activité, avant d’inscrire le but de la victoire à la 82e minute. Ce changement a permis à Palace de mieux enchaîner les attaques et de rendre ses nombreuses tentatives réellement dangereuses à mesure que les visiteurs fatiguaient.

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Matarazzo a dû réagir à l’expulsion puis à l’égalisation. Il a fait entrer Igor Zubeldia et Sergio Gomez pour consolider une défense devenue perméable et tenter de reprendre un semblant de contrôle au milieu. Mais, à ce stade, l’équilibre du match était rompu. Les changements tardifs de Palace, notamment les entrées de Jorgen Larsen et Tyrick Mitchell à la 80e minute, ont redonné de l’énergie à son jeu sur les côtés.

Cette dernière poussée tactique a permis à Palace de déjouer les efforts de la Real Sociedad pour tenir en bloc bas, jusqu’au but tardif de Dwight McNeil. Le passage d’un 3-4-3 à un 3-2-5 presque permanent dans les dix dernières minutes a permis à Palace de submerger les dix joueurs de la Real Sociedad par le nombre dans le dernier tiers du terrain.

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Conclusion

En définitive, Palace a remporté ce match grâce à sa capacité à tirer parti d’un changement de situation. Si la Real Sociedad a été supérieure tactiquement pendant la majeure partie de la rencontre, s’appuyant sur ses 57 % de possession pour dicter le jeu et prendre l’avantage grâce à Sarr, l’expulsion de Martin a bouleversé l’ensemble des équilibres.

La décision de Frank de faire entrer Dwight McNeil et d’adopter une organisation offensive plus agressive dans les vingt dernières minutes a permis d’exploiter l’infériorité numérique des visiteurs. Cette victoire 2-1 témoigne du jeu direct de Palace et de son efficacité devant le but une fois l’équilibre tactique du match passé en sa faveur.