Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, la course au Soulier d'or est devenue l'un des défis les plus marquants que relève la star portugaise avec Al-Nassr. Mais le début de saison actuel le place dans une situation différente, après qu'il s'est retrouvé écarté très tôt de la tête du classement des buteurs et se voit désormais à la poursuite d'un rival qu'il connaît bien.

Ronaldo n'a inscrit que 3 buts lors des sept premières journées de la Roshn League cette saison, tandis qu'Ivan Toney a explosé devant le but et a atteint la barre des 10 réalisations, s'emparant de la tête de la course. Alexandre Lacazette, l'attaquant de Neom, figure quant à lui parmi ses poursuivants les plus proches.

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La situation rappelle ce qui s'était produit la saison dernière, lorsque Ronaldo avait terminé la course au classement des buteurs à la troisième place avec 28 buts, derrière Julián Quiñones, lauréat du Soulier d'or avec 33 buts, et Ivan Toney, deuxième avec 32 buts.

Toney relance le défi, Ronaldo part de derrière

Le plus frappant est que Toney est précisément le rival qui avait devancé Ronaldo la saison dernière, et voilà qu'il entame cette nouvelle édition de la course avec encore plus de force, après avoir déjà inscrit 10 buts très tôt, plaçant la star portugaise face à une mission loin d'être aisée pour combler l'écart de sept buts.

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Ronaldo dispose assurément de suffisamment de temps pour revenir, d'autant que la saison n'en est encore qu'à ses débuts, et que ses statistiques passées confirment sa capacité à inscrire de grands nombres de buts. Le problème, cependant, est que si Toney continue de marquer, la tâche pour le rattraper deviendra de plus en plus difficile au fil des journées.

En revanche, Al-Nassr dispose d'un groupe offensif solide comprenant João Félix, Sadio Mané et Angelo, ce qui offre à l'équipe de multiples solutions offensives, mais cela signifie aussi que les buts et les occasions ne reviennent pas nécessairement au seul Ronaldo.

Reste une question : ce début de saison n'est-il qu'un retard passager dans une longue course, ou Ronaldo se retrouve-t-il face au même scénario que la saison dernière ? Jusqu'à présent, les chiffres donnent un avantage net à Toney, mais l'expérience de Ronaldo indique qu'il demeure prématuré de juger la course au classement des buteurs après seulement sept journées.