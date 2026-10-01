Cristiano Ronaldo risque une lourde sanction après avoir quitté la sélection portugaise. L’attaquant de 41 ans a quitté mercredi le camp d’entraînement du Portugal au Danemark, après l’escalade de la situation autour du sélectionneur Jorge Jesus.

Selon le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, la FPF, Ronaldo peut être suspendu jusqu’à six mois pour son geste. Une amende pourrait également lui être infligée.





Ronaldo a décidé mercredi de quitter la délégation portugaise au Danemark. Cela s’est produit après que Jorge Jesus s’est exprimé fermement lors d’une conférence de presse sur sa manière de gérer le joueur vedette.

Ronaldo aurait ensuite eu un entretien avec Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football. Il a ensuite quitté la sélection.

L’attaquant a ensuite précisé qu’il souhaitait donner plus d’explications sur sa décision à un moment ultérieur. Il est donc désormais certain qu’il ne jouera pas jeudi lors du match du Portugal contre le Danemark à Copenhague.

Ce départ peut avoir des conséquences pour Ronaldo. Le règlement disciplinaire de la FPF stipule en effet qu’un joueur convoqué ne peut pas quitter ou manquer sans raison valable un entraînement, un match ou une autre activité de la sélection nationale.

Selon ce règlement, cela est passible d’une suspension d’un à six mois. En outre, une amende de 500 à 1 000 euros peut être infligée.



